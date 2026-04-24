Fed faiz kararı bekleniyor! 2026 Fed nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı gündeme geldi. Piyasalarda faizlerin sabit kalacağı yönünde güçlü beklenti bulunurken, Fed'in bu kez nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Küresel yatırımcılar, faiz patikasına dair belirsizliklerin arttığı bu dönemde "Nisan ayı Fed kararı ne zaman belli olacak?" sorusuna cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...
FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FED'in Nisan ayı faiz toplantısı 28–29 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararının ise toplantının son günü olan 29 Nisan Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temkinli duruşunu sürdüreceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.
Bu gelişmelerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, İran savaşı kaynaklı yüksek petrol fiyatlarının uzun süre devam etmesinin yüzde 2'lik enflasyon hedefine ilerlemeyi geciktirmesi durumunda faiz indirimlerinin 2026 sonrasına ötelenebileceğini söyledi.
Goolsbee, "Orta Doğu'daki petrol fiyat şoklarını çözer, enflasyonun gerilediğini ve yeniden yüzde 2 seviyesine doğru ilerlediğimizi görürsek, o zaman faiz indirimleri de masadaki seçenekler arasına girer." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de eninde sonunda faizlerin indirilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Şu aşamada ise bekleyip görmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.