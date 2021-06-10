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İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,89, işçilik endeksi %0,53 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %43,07, işçilik endeksi %20,62 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 34.63, AYLIK YÜZDE 3.61 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %3,61, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %5,02, işçilik endeksi %0,56 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %41,77, işçilik endeksi %20,92 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 38.42, AYLIK YÜZDE 3.29 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %3,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,46, işçilik endeksi %0,41 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %47,57, işçilik endeksi %19,49 arttı.