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Buna göre, Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artışla 144,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1 oranında artarak 58,5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,5 oranında artarak 62,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,5 oranında azalarak 8,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,1 oranında azalarak 20,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 4,5 oranında artışla 13,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında artışla 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,2 oranında artarak 56,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artarak 26,6 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,2 oranında artarak 94,3 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 5 oranında artarak 64,0 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,1 oranında artarak 80,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2020 yıl sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Nisan sonu itibarıyla 424 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 44,8’i dolar, yüzde 27,5’i Euro, yüzde 12,5’i TL ve yüzde 15,2’si diğer döviz cinslerinden oldu.

2021 Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 190,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,5, Merkez Bankası’nın yüzde 12,5, özel sektörün ise yüzde 67 oranında paya sahip olduğu gözlendi.