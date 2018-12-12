Nişan yüzükleri 100 yılda nasıl değişti?

Giyim, aksesuar, saç, ayakkabı modası nasıl ki her sene farklılaşıyorsa nişan yüzük modellerinde de popülerlik yıllara göre değişiyor. Elbette bazı tasarımlar zamansız ve yüzyıllar geçse de hala çok güzeller ancak nişan yüzük modellerinin de her yıl değiştiğini söyleyebiliriz. Gelin o zaman nişan yüzüğü trendlerinin yıllar içinde nasıl değiştiğine bakalım