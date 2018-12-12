Giyim, aksesuar, saç, ayakkabı modası nasıl ki her sene farklılaşıyorsa nişan yüzük modellerinde de popülerlik yıllara göre değişiyor. Elbette bazı tasarımlar zamansız ve yüzyıllar geçse de hala çok güzeller ancak nişan yüzük modellerinin de her yıl değiştiğini söyleyebiliriz. Gelin o zaman nişan yüzüğü trendlerinin yıllar içinde nasıl değiştiğine bakalım
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1920'Lİ YILLARDA NİŞAN YÜZÜĞÜ MODASI
Bu yıllarda üzerinde haleler olan nişan yüzükleri oldukça popülerdi. Geometrik şekilleri ve keskin çizgileri olan nişan yüzükleri bu yıllarda tercih ediliyordu. 1920'li yıllarda Joseph Asscher tarafından geliştirilen Asscher kesimi 20'li yılların yüzük modasında öne çıkıyordu.
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1930'LU YILLARDA NİŞAN YÜZÜĞÜ MODASI
1930'lu yıllara geldiğimizde de genellikle tek bir pırlantayı çevreleyen şeritler modaydı.
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1940'LI YILLARDA NİŞAN YÜZÜĞÜ MODASI
Yuvarlak kesim nişan yüzükleri 40'lı yıllarda çok modaydı. Ünlü bir reklam sayesinde popüler olan bu yüzüklerin yanında pembe ve sarı altınlı halka alyanslar da öne çıkıyordu.
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1950'Lİ YILLARDA NİŞAN YÜZÜĞÜ MODASI
Audrey Hepburn'un ikonik nişan yüzüğü, 50'li yılları etkisi altına aldı. Birçok çift 1950'lerde armut biçimli elmasları tercih etti.
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1960'LI YILLARDA NİŞAN YÜZÜĞÜ MODASI
Asscher kesimli pırlantalar 1960'larda tekrar döndü. Jackie Kennedy'nin elmaslara ilaveten zümrütlerin de yer aldığı nişan yüzüğü, çiftler arasında oldukça popülerdi.
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1970'Lİ YILLARDA NİŞAN YÜZÜĞÜ MODASI
Zümrüt kesimli pırlantalar 70'lerde popüler olmaya devam etti.
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1980'Lİ YILLARDA NİŞAN YÜZÜĞÜ MODASI
Renkli elmaslar ve değerli taşlar 1980'lerde revaçtaydı. Yuvarlak kesim pırlantalar ve bildiğimiz sarı halka alyanslar 80'lerde hala son derece popülerdi ancak Prenses Diana'nın safir nişan yüzüğü tüm yüzük endüstrisini değiştirdi. O dönemde Kraliyet yüzüğüne benzer pek çok yüzük modeli tasarlandı.
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