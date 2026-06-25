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        Nişanlı çift hayatını kaybetti! Dehşet kaza kamerada!

        Kahramanmaraş'ta Ahmet İnce ve Mislina Akçakoyun adlı nişanlı çiftin hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Feci olayda, nişanlı çiftin bulunduğu motosiklete, bir otomobilin hızla çarptığı görülüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        Nişanlı çiftin öldüğü kaza kamerada!

        Kahramanmaraş'ta nişanlı çift Ahmet İnce ile Mislina Akçakoyun'un hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre iki farklı açıdan kaydedilen görüntülerde, motosikletin seyir halinde olduğu sırada aynı yönde ilerleyen iki otomobilin hızla geldiği ve otomobillerden birinin motosiklete çarptığı anlar yer aldı.

        Kaza, 23 Aralık 2025 tarihinde Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Kazada Ş.K. idaresindeki otomobil, Ahmet İnce'nin kullandığı Mislina Akçakoyun'un da bulunduğu motosiklete çarpmış, çarpmanın etkisiyle motosikletteki çift yaşamını yitirmişti.

        Kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Dava dosyasına giren iki ayrı güvenlik kamerası görüntüsünde, motosikletin yol üzerinde seyir halinde olduğu, aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin ise hızla bölgeye yaklaştığı görüldü.

        Görüntülerde otomobillerden birinin motosiklete çarpmasıyla birlikte kazanın meydana geldiği görüldü. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede motosiklette bulunan Ahmet İnce ile Mislina Akçakoyun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya ilişkin soruşturma sonrası Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, kazaya neden olan otomobil sürücüsü Ş.K.'nin tutukluluk halinin sona ermesi ve serbest bırakılmasına karar verilmişti.

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