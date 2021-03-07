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HaberlerGündem3. SayfaNişantaşı'nda restorana koronavirüs baskını
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Nişantaşı'nda restorana koronavirüs baskını! Ünlü sanatçıya da ceza yazıldı

İstanbul Nişantaşı'nda koronavirüs kısıtlamaları kapsamında kapalı olması gereken bir restorana polis baskın yaptı. Baskında aralarında ünlü sanatçı Yaşar İpek'in de bulunduğu yaklaşık 100 kişiye idari para cezası uygulandı

Nişantaşı'nda restorana koronavirüs baskını
DHA

İstanbul'un Şişli ilçesindeki Nişantaşı'nda koronavirüs kısıtlamaları kapsamında kapalı olması gereken bir restoranda yakalanan yaklaşık 100 kişiye idari para cezası uygulandı.

DHA'nın haberine göre, Nişantaşı Mahallesi Vali Konağı Caddesi üzerinde bulunan ünlü bir restoranın sokağa çıkma kısıtlamasında açık olduğu ve içeride çok sayıda müşteri olduğu yönünde ihbar alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti.

ÜNLÜ SANATÇI YAŞAR İPEK DE CEZA YİYENLER ARASINDAYDI

Saat 23.00 sıralarında yapılan baskında, aralarında ünlü sanatçı Yaşar İpek'in de yer aldığı yaklaşık 100 kişiye idari para cezası uygulandı. İşlemlerin ardından restorandan ayrılan İpek, "3 aydır ilk kez dışarıya çıktım" dedi. Restoranda bulunan 100 kişiye İstanbul Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 315 bin Lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca restor

an işletmecisine de para cezası kesildiği öğrenildi.

CEZAİ İŞLEMİ TAMAMLANAN MEKANDAN AYRILDI

Yapılan işlemlerin ardından içeride bulunan müşteriler tek tek dışarı çıktı. Basın mensuplarının görüntü almaması için müşterilerin yüzlerini kapattıkları görüldü.

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