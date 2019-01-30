Pakdemirli, yazılı açıklamasında, NBŞ kotasının düşürülerek ilave 500 bin ton şeker pancarının üretileceğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında NBŞ kotasının yüzde 2,5’e düşürüleceğine yönelik açıklamasını hatırlatan Pakdemirli, açıklamanın şeker pancarı sektörüyle vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

Pakdemirli, Şeker Kanunu gereğince şeker kotalarının Cumhurbaşkanlığınca belirlendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"2001'de yayımlanan Şeker Kanunu çerçevesinde yüzde 10 olarak belirlenen NBŞ kotası geçtiğimiz yıl yüzde 5’e düşürülmüştü. Yapılacak düzenleme ile bu oran yüzde 2,5’e çekilecek ve halkımızın sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşması için gereken yapılmış olacaktır. Ayrıca bu düzenlemeyle yaklaşık 500 bin ton pancarın kota kapsamında ilave üretilmesi söz konusu olacak ve kotanın artırılmasıyla üreticilerimiz rahatlayacak. NBŞ kotasının düşürülmesinde olduğu gibi vatandaşlarımızın gıda sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek.”