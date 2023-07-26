Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Otomobil Nissan ile Renault ortaklığı güçlendiriyor - Otomobil Haberleri

        Nissan ile Renault ortaklığı güçlendiriyor

        Japon otomotiv şirketi Nissan ile Fransız otomotiv şirketi Renault'un ortaklıklarını güçlendirmek amacıyla anlaşma imzaladığı duyuruldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nissan ile Renault ortaklığı güçlendiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nissan Motor Co. Ltd ile Renault Grubu arasında bağlayıcı çerçeve anlaşmanın imzalandığı, anlaşmanın denetleyici kurumlar tarafından onaylanma sürecinin de 2023 yılının son çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

        Açıklamada anlaşma kapsamında, Nisan’ın elektrikli aracı olan Ampere için 600 milyon avroya (663 milyon dolar) kadar yatırım yapma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

        Şirketlerden yapılan açıklamada, anlaşmanın Hindistan, Latin Amerika ve Avrupa’da yüksek değerli operasyonel projelerin geliştirilmesi alanında iş birliğinin sağlanmasını amaçladığı belirtildi.

        Açıklamada anlaşmayla şirketlerin hissedarları arasında yeniden dengelenmenin sağlandığı ve iş birliği yönetiminin ise güçlendirildiğine dikkat çekildi.

        'ELEKTRİKLİ ARAÇ HAMLESİ GÜÇLENİYOR'

        Nissan Motor. Co Ltd. Üst Yöneticisi Makoto Uchida, anlaşmanın tamamlanmasıyla iki şirket arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve inovasyonların hızlandırılması alanında yeni bir safhaya girildiğine vurgu yaptı.

        Uchida, “Bu (anlaşma) Nissan'ın Ambition (Hedef) 2030 ve elektrifikasyon stratejisine uygun girişimlerle ek değer yaratacak. Ampere'deki yatırım fırsatı, Nissan'ın Avrupa'da devam eden elektrikli araç hamlesin tamamlıyor ve güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Renault Grubunun Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo ise anlaşmaların Renault, Nissan, Mitsubishi ve paydaşları için kilit pazarlarındaki operasyonlarının yeniden etkinleştirilmesi için fırsat sunduğunu belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"