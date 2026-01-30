Habertürk
        Niyet edip oruç tutmamak günah mı? Diyanet'e göre niyet edip oruç tutmamak caiz mi?

        Niyet edip oruç tutmamak günah mı? Diyanet’e göre niyet edip oruç tutmamak caiz mi?

        Din, insanın hayatını inanç, ibadet ve ahlak boyutlarıyla düzenleyen ilahi bir sistemdir. İslamiyet'te kişinin yalnızca davranışlarını değil niyetlerini, sözlerini ve kalbindeki yönelişleri de esas alır. Bu nedenle ibadetlerde niyet kavramı büyük bir öneme sahiptir. Özellikle Ramazan ayında yerine getirilen oruç ibadeti, niyetle anlam kazanan ibadetlerin başında gelir. Bu noktada pek çok kişinin aklına niyet edip oruç tutmamak günah mı sorusu gelir. Günlük hayatta bazen sağlık, yorgunluk ya da farklı sebeplerle niyet edildiği halde oruç tutulamayabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 10:24 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:24
        Niyet edip oruç tutmamak günah mı?
        Bu durum, ibadetin geçerliliği ve dini sorumluluk açısından tereddüt oluşturur. Özellikle niyet edip oruç tutmamak caiz mi ve niyet edip oruç tutmamanın günahı var mı soruları, din ve İslamiyet çerçevesinde doğru şekilde ele alınmalıdır. Bu konuda Diyanet’in görüşleri, doğru bilgiye ulaşmak açısından önemli bir rehber niteliği taşır.

        Din ve İslamiyet’te Niyet Kavramı

        İslamiyet’te niyet, yapılması planlanan bir eylemi ya da ibadeti yapmaya karar verme ve içsel olarak buna hazırlanma aşamasıdır. Din, bir eylemin yalnızca dış görünüşüne değil, arkasındaki niyete de büyük önem verir. Oruç ibadeti de niyetle anlam kazanır. Kişinin kalben oruç tutmaya karar vermesi, bu ibadetin ilk adımıdır. Ancak din açısından niyet, tek başına ibadetin tamamlandığı anlamına gelmez. Niyet, ibadete başlama iradesini ifade eder, ibadetin fiilen yerine getirilmesi ise ayrı bir sorumluluk doğurur. Bu nedenle niyet edip oruç tutmamak günah mı sorusunun yanıtı niyet ile fiil arasındaki ilişki üzerinden değerlendirilir. Din, insanın sorumluluk bilinciyle hareket etmesini esas alır. İslamiyet, ibadetlerin bilinçli ve isteyerek yerine getirilmesini ister. Bu nedenle niyet edip bir ibadeti terk etmek, hafife alınacak bir durum olarak görülmez. Ancak aynı zamanda İslamiyet, insanın zorluk halini de göz önünde bulundurur. Bu bağlamda niyet edip oruç tutmamak günah mı sorusu, kişiyi kendi niyetiyle yüzleşmeye davet eden bir sorudur. Kişi, ibadeti neden terk ettiğini samimiyetle sorgulamalı ve dini sorumluluklarını bu bilinçle değerlendirmelidir. Az önce de belirttiğimiz gibi din, niyet ile fiil arasındaki uyumu önemser ve kulun Allah’a olan bağlılığını bu uyum üzerinden değerlendirir.

        Niyet Edip Oruç Tutmamak Günah mı?

        Toplumda sıkça merak edilen sorulardan biri doğrudan niyet edip oruç tutmamak günah mı sorusudur. İslam alimlerine göre bu durum, niyetin ardından orucun neden tutulmadığına bağlı olarak değerlendirilir. Eğer kişi geçerli bir mazereti olmadan, bilinçli şekilde oruç tutmaktan vazgeçerse, bu davranış din açısından sorumluluk doğurur. Ancak sağlık problemi, yolculuk, ani rahatsızlık ya da kişinin iradesi dışında gelişen durumlar söz konusuysa, bu durumda günah söz konusu olmaz. İslamiyet, kişilere gücünün yetmeyeceği bir sorumluluk yüklemez. Bu nedenle niyet edip oruç tutmamanın günahı var mı sorusu, kişinin niyeti ve içinde bulunduğu şartlara göre ele alınmalıdır.

        Niyet Edip Oruç Tutmamak Caiz mi?

        Niyet edip oruç tutmamak caiz mi sorusu, yapılan davranışın din açısından uygun olup olmadığını sorgular. Buna yanıt vermeden önce caiz nedir ona açıklık getirelim… Caizlik, bir fiilin açık bir yasak kapsamında olup olmadığını ifade eder. İslamiyet’te oruç, Ramazan ayında farz kılınmış bir ibadettir ve bilerek terk edilmesi caiz görülmez. Eğer kişi oruç tutmaya niyet ettiği halde, geçerli bir mazereti olmadan orucu terk ederse, bu durum caiz kabul edilmez. Ancak meşru bir mazeret varsa, niyet edilmiş olsa bile orucun tutulmaması din açısından mazur görülebilir. Bu gibi durumlarda, tutulamayan orucun daha sonra kaza edilmesi gerekir. Bu yaklaşım, İslamiyet’in kolaylaştırıcı ve merhametli yapısını yansıtır.

        Diyanet’e Göre Niyet Edip Oruç Tutmamak Caiz mi?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, niyet edilmesine rağmen geçerli bir mazeret olmaksızın oruç tutmamak doğru değildir. Diyanet, Ramazan orucunun farz olduğunu ve bilerek terk edilmesinin dini sorumluluk doğurduğunu açıkça belirtir. Bu nedenle niyet edip oruç tutmamak caiz mi sorusuna, mazeretsiz durumlar için olumsuz yaklaşılır. Diyanet’e göre, sağlık, yolculuk ya da benzeri zorlayıcı sebepler varsa, niyet edilmiş olsa bile oruç tutulmayabilir. Bu durumda kişi günahkar sayılmaz. Ancak daha sonra bu orucu kaza etmesi gerekir. Bu açıklama, niyet edip oruç tutmamanın günahı var mı sorusuna da netlik kazandırır. Burada belirleyici olan, kişinin niyetinin samimiyeti ve orucu terk etme sebebidir.

