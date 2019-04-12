YİĞİT YÜZBAŞI'NDAN EMRE İTAATSİZLİK!

Teröristleri sınıra kadar takip eden Yüzbaşı Yiğit’in, arkadan gelecek destek timini beklemesi gerekmektedir.

Binbaşı Barış’tan gelen bu emir, Yüzbaşı Yiğit’e ulaşır. Ancak yüreğinde duyduğu acı, bu emre karşı gelmesine neden olur. Sınırın dışına taşınan bu takibi duyan Darko, hain bir planın hazırlığındadır.

Yüzbaşı Yiğit’in sınırı geçmesinin ardından, siyasi ve askeri problemler çıkaracağını düşünen Ahmet Paşa’dan emir gelir! Barış Binbaşı, sınır dışındaki timi bulmak zorundadır.

Darko’nun sınır dışında olan askerler için kurduğu hain plan gerçekleşecek mi?

Yapımını Pana Film, yapımcılığını ise Necati Şaşmaz’ın üstlendiği ‘Nöbet’ 3 Mart’tan itibaren her Pazar 20:00’de Show TV’de! Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

NÖBET 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI