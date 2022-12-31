Noel Baba neden kapıdan girmek yerine bacadan girer?

Konu hakkında diğer bir teori ise Noel Baba figürünün kaynağı olduğu düşünülen Aziz Nikolaos ile ilgili. Aziz Nikolaos, insanlara yardım etmek için evlere gizlice giriyor ve hediyesini bırakıp çıkıyordu. Bunu sessizce yapmanın en iyi yolu ise bacadan girmekti.

Kaynak: Best Life Mental Floss