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Noel Baba neden kapıdan girmek yerine bacadan girer?

Gece yarısı geldiğinde Noel Baba'nın çocuklara hediye bırakmak için bacadan girdiğini biliyoruz. Bir eve girmek için bacanın tercih edilmesi oldukça ilginç bir tercih. Genelde günümüze kadar ulaşan hikâyelerin arkasında ilginç semboller gizli oluyor. Aynı şekilde Noel Baba'nın da neden bacadan girdiğine dair ilginç görüşler var.

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  • Noel Baba neden kapıdan girmek yerine bacadan girer?

    1400'lü yıllarda insanlar cadıların herhangi bir mekâna girmek için nesnelerden geçebileceğine inanıyor ve bundan ötürü büyük bir korku duyuyordu.
  • Noel Baba neden kapıdan girmek yerine bacadan girer?

    1486'da Heinrich Kramer ve Jacob Sprenger, büyücülük üzerine en kapsamlı kitaplardan biri olarak kabul edilen Malleus Maleficarum'u yazdı. Halkın kaygısını hafifletmek için iki yazar, cadıların evlere bacalardan veya pencerelerden girdiklerini yazdı.
  • Noel Baba neden kapıdan girmek yerine bacadan girer?

    Aynı zamanda Fransız bir bilim adamı olan Petrus Mamoris, halkın bu endişesini yersiz buluyor ve bunu dini korkuya bağlıyordu. Bilim adamı, kendince akla en yatkın olarak tüm olaylara açıklık getirmişti: doğaüstü varlıklar basitçe bacadan giriyordu! 
  • Noel Baba neden kapıdan girmek yerine bacadan girer?

    O zamandan beri baca, dünyevi dünya ile doğaüstü dünyayı birbirine bağlayan Avrupa folklorunda ortak bir sembol haline geldi.
  • Noel Baba neden kapıdan girmek yerine bacadan girer?

    İskoç efsanesinde Brownie isimli yaratık, aileler uyurken bacadan girer ve ev işlerine yardım eder. İrlanda masallarında, çocukları kaçırmak için bacadan içeri sızan şeytani bir yaratık olan Bodach vardır. İtalyan folklorunda, iyi çocuklara şeker dağıtmak için bir süpürgeye binen ve bacalardan evlerine giren La Befana isimli bir figür tasvir edilir.
  • Noel Baba neden kapıdan girmek yerine bacadan girer?

    Yüzyıllar boyunca hikâyeler aktarıldıkça, efsanevi yaratıkların evlere bacadan girmesi yaygınlaştı. Noel Baba'nın da bacadan tırmanan karakterler listesine dâhil edilmesi oldukça olağandı.
  • Noel Baba neden kapıdan girmek yerine bacadan girer?

    Konu hakkında diğer bir teori ise Noel Baba figürünün kaynağı olduğu düşünülen Aziz Nikolaos ile ilgili. Aziz Nikolaos, insanlara yardım etmek için evlere gizlice giriyor ve hediyesini bırakıp çıkıyordu. Bunu sessizce yapmanın en iyi yolu ise bacadan girmekti. 

    Kaynak: Best Life Mental Floss

 

Haberi Hazırlayan : Basak Kanik
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