İşte tam da bu yüzden nohut pişirmenin inceliklerini bilmek, mutfakta fark yaratmak için önemlidir. Bu yazıda, nohudun doğru şekilde pişirebilmenin ipuçlarını, nohut pişirme yöntemi ve daha fazlasını sizler için derledik.

Protein deposu olmasıyla bilinen nohut, sadece doyurucu değil aynı zamanda son derece sağlıklı bir bakliyat. Ancak nohutun mutfakta hak ettiği tadı vermesi, yalnızca pişirme süresiyle değil; ön hazırlık, doğru su kullanımı ve pişirme tekniğiyle doğrudan bağlantılı. Peki, Nohut nasıl pişirilir? Nohut pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

NOHUT NASIL PİŞİRİLİR?

Nohut pişirmek sadece bir yemek hazırlamak değil; aynı zamanda mutfakta sabır ve özen gerektiren bir süreçtir. Doğru şekilde pişirilen nohut hem besin değerini korur hem de lezzetini maksimum seviyeye çıkarır.

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Nohutun pişirme süreci temelde üç adımdan oluşur: ıslatma, ön haşlama ve ana pişirme.

Kuru nohutları pişirmeden önce en az 8-12 saat suda bekletmek gerekir. Bu, hem sindirim açısından kolaylık sağlar hem de pişirme süresini ciddi oranda kısaltır. Islatma sırasında nohudun üzerine 2-3 parmak geçecek kadar su konulmalıdır.

Ertesi gün şişen nohutlar süzülüp taze suyla haşlanır. Köpük oluşursa bir kaşık yardımıyla alınabilir. Düdüklü tencerede yaklaşık 20-25 dakika, normal tencerede ise 45-60 dakika kadar pişirilir. Pişirme süresi nohutun cinsine, tazeliğine ve daha önce ne kadar ıslandığına bağlı olarak değişebilir. NOHUT FAYDALARI Özellikle et tüketmeyenler için harika bir bitkisel protein alternatifidir. Sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Düşük glisemik indekse sahip olması sayesinde kan şekerini dengeler, uzun süre tokluk hissi verir. REKLAM İçerdiği magnezyum ve sağlıklı yağlar sayesinde kalp-damar sağlığına katkıda bulunur. Kansızlık riskini azaltır, hamileler için folat desteği sunar. Kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi kemik sağlığı için elzem mineralleri barındırır. Ancak nohut aynı zamanda gaz da yapabilen bir bakliyattır. Bu yüzden nohut tüketimde mide hassasiyetiniz varsa dikkatli olmalı ve tüketimde doktor kontrolünde gitmelisiniz.

NOHUT PİŞİRME TEKNİĞİ Mutfakta ustalaşmanın yollarından biri de nohut gibi klasik bakliyatları tam kıvamında pişirebilmektir. Nohutun lezzeti kadar dokusu da önemlidir: ne çok sert, ne de ezilecek kadar yumuşak olmalıdır. İşte püf noktalarıyla birlikte ideal pişirme teknikleri: 1 gece suda bekletilmemiş nohut, hem daha uzun sürede pişer hem de yeterince yumuşamaz. Islatma suyuna 1 çay kaşığı karbonat eklerseniz, nohutlar daha çabuk yumuşar. Ancak aşırı kullanım nohudun tadını bozabilir. Özellikle gaz yapıcı etkilerini azaltmak için ilk haşlama suyunu dökmek faydalı olabilir. REKLAM Kimyon, defne yaprağı ya da rezene gibi sindirimi kolaylaştırıcı baharatlar pişirme sırasında kullanılabilir. Tuz, nohudun sertleşmesine neden olabilir. Bu nedenle tuzu pişirme işlemi sona erdiğinde eklemek daha doğru olur. NOHUT TARİFİ Malzemeler: 2 su bardağı kuru nohut 1 adet büyük boy kuru soğan 2 diş sarımsak 1 yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı biber salçası