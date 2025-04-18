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        Nohut nasıl pişirilir? Nohut pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

        Mutfağımızın vazgeçilmezlerinden biri olan nohut, kimi zaman anne eli değmiş bir yemeğin sırrı, kimi zaman da besleyici bir salatanın yıldızı olur. Ancak nohudu lezzetli ve yumuşak kıvamda pişirebilmek her zaman kolay olmayabilir. Nohutun sert kalması, kabuklarının ayrılması ya da yemeğe tam olarak lezzetini verememesi gibi sorunlarla karşılaşmak sıkça yaşanan durumlardır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 13:08 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:08
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        Nohut nasıl pişirilir?
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        İşte tam da bu yüzden nohut pişirmenin inceliklerini bilmek, mutfakta fark yaratmak için önemlidir. Bu yazıda, nohudun doğru şekilde pişirebilmenin ipuçlarını, nohut pişirme yöntemi ve daha fazlasını sizler için derledik.

        Protein deposu olmasıyla bilinen nohut, sadece doyurucu değil aynı zamanda son derece sağlıklı bir bakliyat. Ancak nohutun mutfakta hak ettiği tadı vermesi, yalnızca pişirme süresiyle değil; ön hazırlık, doğru su kullanımı ve pişirme tekniğiyle doğrudan bağlantılı. Peki, Nohut nasıl pişirilir? Nohut pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

        NOHUT NASIL PİŞİRİLİR?

        Nohut pişirmek sadece bir yemek hazırlamak değil; aynı zamanda mutfakta sabır ve özen gerektiren bir süreçtir. Doğru şekilde pişirilen nohut hem besin değerini korur hem de lezzetini maksimum seviyeye çıkarır.

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        Nohutun pişirme süreci temelde üç adımdan oluşur: ıslatma, ön haşlama ve ana pişirme.

        Kuru nohutları pişirmeden önce en az 8-12 saat suda bekletmek gerekir. Bu, hem sindirim açısından kolaylık sağlar hem de pişirme süresini ciddi oranda kısaltır. Islatma sırasında nohudun üzerine 2-3 parmak geçecek kadar su konulmalıdır.

        Ertesi gün şişen nohutlar süzülüp taze suyla haşlanır. Köpük oluşursa bir kaşık yardımıyla alınabilir.

        Düdüklü tencerede yaklaşık 20-25 dakika, normal tencerede ise 45-60 dakika kadar pişirilir. Pişirme süresi nohutun cinsine, tazeliğine ve daha önce ne kadar ıslandığına bağlı olarak değişebilir.

        NOHUT FAYDALARI

        Özellikle et tüketmeyenler için harika bir bitkisel protein alternatifidir.

        Sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

        Düşük glisemik indekse sahip olması sayesinde kan şekerini dengeler, uzun süre tokluk hissi verir.

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        İçerdiği magnezyum ve sağlıklı yağlar sayesinde kalp-damar sağlığına katkıda bulunur.

        Kansızlık riskini azaltır, hamileler için folat desteği sunar.

        Kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi kemik sağlığı için elzem mineralleri barındırır.

        Ancak nohut aynı zamanda gaz da yapabilen bir bakliyattır. Bu yüzden nohut tüketimde mide hassasiyetiniz varsa dikkatli olmalı ve tüketimde doktor kontrolünde gitmelisiniz.

        NOHUT PİŞİRME TEKNİĞİ

        Mutfakta ustalaşmanın yollarından biri de nohut gibi klasik bakliyatları tam kıvamında pişirebilmektir. Nohutun lezzeti kadar dokusu da önemlidir: ne çok sert, ne de ezilecek kadar yumuşak olmalıdır. İşte püf noktalarıyla birlikte ideal pişirme teknikleri:

        1 gece suda bekletilmemiş nohut, hem daha uzun sürede pişer hem de yeterince yumuşamaz.

        Islatma suyuna 1 çay kaşığı karbonat eklerseniz, nohutlar daha çabuk yumuşar. Ancak aşırı kullanım nohudun tadını bozabilir.

        Özellikle gaz yapıcı etkilerini azaltmak için ilk haşlama suyunu dökmek faydalı olabilir.

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        Kimyon, defne yaprağı ya da rezene gibi sindirimi kolaylaştırıcı baharatlar pişirme sırasında kullanılabilir.

        Tuz, nohudun sertleşmesine neden olabilir. Bu nedenle tuzu pişirme işlemi sona erdiğinde eklemek daha doğru olur.

        NOHUT TARİFİ

        Malzemeler:

        2 su bardağı kuru nohut

        1 adet büyük boy kuru soğan

        2 diş sarımsak

        1 yemek kaşığı domates salçası

        1 tatlı kaşığı biber salçası

        4 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 çay kaşığı kimyon

        1 çay kaşığı karabiber

        Tuz

        5 su bardağı sıcak su

        Yapılışı:

        • Nohutları geniş bir kaseye alın ve üzerini 3-4 parmak geçecek kadar soğuk su ilave edin. Üzerine 1 çay kaşığı karbonat ekleyerek karıştırın. Oda sıcaklığında, üzeri kapalı şekilde en az 10-12 saat bekletin. Bu işlem nohudun şişmesini sağlar ve sindirimini kolaylaştırır.
        • Islatılan nohutlar sabah süzülür, bol suyla durulanır. Üzerini 3 parmak geçecek kadar içme suyuyla bir tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra üzerindeki köpüğü bir kaşıkla alın. Dilerseniz ilk haşlama suyunu döküp taze su ekleyerek haşlamaya devam edebilirsiniz.
        • Nohutlar tamamen dağılmadan, ortası hâlâ hafif sertken ocaktan alın. Bu işlem son pişirme sırasında nohutların dağılmasını önler.
        • Ayrı bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Küp küp doğradığınız kuru soğanları ve ezilmiş sarımsakları ilave edin. Orta ateşte, soğanlar iyice yumuşayıp pembeleşene kadar kavurun (yaklaşık 5-7 dakika). Ardından salçayı ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin (2-3 dakika). Bu adım yemeğin temel lezzetini oluşturur.
        • Önceden haşladığınız nohutları tencereye alın. Üzerine kimyon, karabiber, pul biber ve tuzu ilave edin. Dilerseniz defne yaprağını veya bir parça kemiği de bu aşamada ekleyebilirsiniz. Hepsini güzelce karıştırın.
        • 5 su bardağı sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte nohutlar tamamen yumuşayana kadar pişirin. Bu süre yaklaşık 20-25 dakikadır. Eğer nohutlar önceden yeterince haşlanmamışsa bu süre uzayabilir.
        • Yemek piştikten sonra ocaktan alın. Kapağını kapalı tutarak 10 dakika kadar dinlendirin. Bu adım hem lezzetlerin oturmasını sağlar hem de nohutların dokusunun dengelenmesine yardımcı olur.
        • Sıcak olarak servis edin. Yanında tane tane pişmiş bir pilav, taze sıkılmış limon ve turşu ile tam bir klasik oluşturabilirsiniz.

        NOHUT PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI

        Nohut gibi besleyici ama biraz nazlı bir bakliyatı mükemmel pişirmek için şu püf noktalarını mutlaka dikkate alın:

        • Nohutun cinsi hakkında bilgi sahibi olmanız önemli. Her nohut aynı sürede pişmez. Daha iri taneli çeşitler genellikle daha uzun sürede pişer.
        • Islatma süresine dikkat etmelisiniz. En az 8, tercihen 12 saatlik ıslatma işlemi, hem kıvam hem de sindirim kolaylığı sağlar.
        • İlk ıslatma işlemi yeterli değildir. Nohudun gaz yapıcı etkisini azaltmak için 5-10 dakika haşlayıp bu suyu dökerek yeni suyla devam edin.
        • Baharat seçiminde dengeli ilerleyin. Kimyon, sadece lezzet değil aynı zamanda sindirimi destekleyici etki sunar.
        • Tuz ve limon gibi asitli maddeleri eklerken aceleci davranmayın. Limon suyu, domates veya tuz gibi asidik veya tuzlu içerikler nohudun sertleşmesine neden olabilir. Bu malzemeleri yemeğin pişmesine yakın ekleyin.
        • Tencere seçminde dikkatli olmaya özen gösterin. Düdüklüde nohut pişirmek zaman kazandırır ancak nohutların erimemesi için süreyi iyi ayarlayın. Genellikle 20-25 dakika yeterlidir.
        • Su miktarında ölçülü olun. Nohudun lezzetini korumak için suyu kıvamında ekleyin. Fazla su, aromaları seyreltir.
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