        Haberler Kültür-Sanat Nordik Film Günleri, ikinci kez İstanbul seyircisiyle buluşuyor

        Nordik Film Günleri, ikinci kez İstanbul seyircisiyle buluşuyor

        2. Nordik Film Günleri, 5–7 Mart 2026 tarihleri arasında İBB Beyoğlu Sineması'nda gerçekleşecek

        Giriş: 04.03.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Nordik Film Günleri, ikinci kez İstanbul'da

        Nordik Film Günleri, ikinci kez İstanbul seyircisiyle buluşuyor. Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Finlandiya Ankara Büyükelçiliği, İzlanda Fahri Konsolosluğu, Norveç Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Nordik Film Günleri’nin ikincisi, 5–7 Mart 2026 tarihleri arasında İstiklal Caddesi’nin simge yapılarından İBB Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek.

        Beyoğlu Sineması’nın uzun süredir devam eden ve büyük ilgi gören Ülke Sineması programı kapsamında düzenlenen Nordik Film Günleri, bu yıl da Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç’ten beş etkileyici filmi sinemaseverlerle ücretsiz olarak buluşturuyor.

        Seçkide yer alan her film, Nordik coğrafyasının kendine özgü kültürel bakış açılarını ve anlatı geleneğini sinematik bir dille keşfetmeye davet ediyor. Nordik Film Günleri, İstanbul izleyicilerine Nordik sinemasının yenilikçi ve düşündürücü dünyasında bir yolculuk sunarken, Türkiye ile Nordik ülkeleri arasındaki kültürel bağları da güçlendirmeyi amaçlıyor.

        PROGRAMDAKİ FİLMLER

        * Force Majeure / Turist (İsveç) – Ruben Östlund’un yönettiği film, insan davranışlarını ve etik sınırları keskin bir mizah anlayışıyla sorguluyor. (5 Mart Perşembe – 20.00)

        * Munch (Norveç) – Henrik Martin Dahlsbakken imzalı film, Edvard Munch’un yaşamını, iç çatışmalarını ve sanatsal dehasını etkileyici bir dille aktarıyor. (6 Mart Cuma – 16.00)

        * Je’vida (Finlandiya) – Katja Gauriloff’un yönettiği film, Sámi kimliğini, hafızayı ve kuzeyin duygusal atmosferini şiirsel bir sinema diliyle ele alıyor. (6 Mart Cuma – 20.00)

        * The Love That Remains (İzlanda) – Hlynur Pálmason’un yönettiği film, sevgi, kayıp ve insan ilişkilerinin derinliklerine inen dokunaklı bir hikâye sunuyor. (7 Mart Cumartesi – 16.00)

        * The Promised Land / Toprak Uğruna (Danimarka) – Nikolaj Arcel’in yönettiği tarihsel epik, azim, mücadele ve insan ruhunu merkezine alıyor. (7 Mart Cumartesi – 20.00)

        #Nordik Film Günleri
