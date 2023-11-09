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        Haberler Spor Futbol Nordsjaelland ile Spartak Trnava berabere kaldı - Futbol Haberleri

        Nordsjaelland ile Spartak Trnava berabere kaldı

        Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri Nordsjaelland ile Spartak Trnava 1-1 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 23:41 Güncelleme: 09.11.2023 - 23:41
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        Fenerbahçe'nin rakipleri berabere kaldı
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        Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda FC Nordsjaelland ile Spartak Trnava karşılaştı. Mücadele 1-1 berabere bitti.

        Ev sahibi FC Nordsjaelland'ın golünü 32. dakikada Marcus Ingvartsen (P) kaydetti. Sparak Trnava'nın golü 61. dakikada Michal Duris'ten geldi.

        Bu beraberliğin ardından Nordsjaelland puanını 7'ye yükseltti. Spartak Trnava ilk kez puanla tanıştı.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda bir sonraki hafta FC Nordsjaelland, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Spartak Trnava ise Ludogorets'i konuk edecek.

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