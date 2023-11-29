Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Nordsjaelland kar temizleme çalışması yaptı - Futbol Haberleri

        Nordsjaelland kar temizleme çalışması yaptı

        Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland'ın sahasında kar temizleme çalışmaları yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:12 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nordsjaelland kar temizleme çalışması yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında yarın karşı karşıya geleceği Nordsjaelland'ın stadı Right to Dream Park'ta kar temizleme çalışmaları yapıldı.

        Danimarka'nın Farum kasabasında oynanacak karşılaşma öncesinde başlayan kar yağışı sonrasında saha karla kaplanırken, Nordsjaelland kulübü yetkilileri, sentetik zemindeki karları temizledi.

        Nordsjaelland ve Fenerbahçe, maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta bugün son antrenmanlarını gerçekleştirecek.

        Nordsjaelland-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 23.00'te oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        "Kız çocuğu okumaz" dediler! Hayaline 60'ında kavuştu
        "Kız çocuğu okumaz" dediler! Hayaline 60'ında kavuştu
        Eşini ağır yaralayan sanık tahliye oldu
        Eşini ağır yaralayan sanık tahliye oldu
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!
        Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar