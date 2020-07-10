Norm Ender bu kez Edis'e diss attı - Magazin haberleri

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Mekanın sahibi' şarkısıyla rap dünyasına damga vuran Norm Ender'in yeni şarkısı 'Konu Kilit', dijital platformlarda yayınlandı.

'Mekanın Sahibi' ile Ezhel ve birçok rapçiye yüklenen Norm Ender, bu kez 'Konu Kilit' ile popçu Edis Görgülü'ye diss attı.

'Konu Kilit'in sözleri arasında "Bu sene değeri bindi bizim hiphop kültürü, yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?" ifadesi yer alıyor.

Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı bir dönem Spotify ve YouTube'dan kaldırılmıştı.

Bu durum hakkında yapılan yorumlar arasında şarkının tekrar bir telif ile karşı karşıya kaldığı söylentisi yer alıyordu.

Norm Ender, YouTube üzerinden şarkısının kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Diss atıyorum telif atıyorlar, telif atsam diss atabilirler mi acaba?" ifadelerini kullanmıştı.