Dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olan Oslo, 1049 yılında Harald Hardråde (III. Harald) tarafından kurulmuş. 62 kilometre derinliğinde ve 40 tane adaya sahip Oslofiyordunun sonunda bulunan Oslo, Birleşmiş Milletlere göre dünyadaki yaşanabilecek en iyi şehirdir. Şimdi Avrupadaki başkentler arasında en büyük yüzölçümüne sahip olanlardan biri olan Oslo'nun gezilmeye değer yerlerinden bazılarını tanıyalım...

OSLO GEZİLECEK YERLER

FROGNER PARK

Frogner Malikanesi'nin bir parçası ve halka açık bir parktır. Parkın içinde, tek bir sanatçı tarafından (Vigeland) yapılan 200'den fazla granit, bronz ve dökme demir heykel ile dünyanın en büyük heykel parkı olan Vigeland Heykel Parkı yer almakta. Vigeland, bir milyondan fazla yıllık ziyaretçi sayısıyla, Norveç'in en önemli turistik yerlerinden biri olan parkın mimari tasarımından da sorumluydu. Frogner Park, 1 50 farklı türden toplam 14.000 gül ile Norveç'in en büyük gül koleksiyonuna sahiptir. Burada koşuya gidebilir, piknik veya barbekü yapabilir veya sadece güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

VIGELAND MÜZESİ

Heykel müzesi, heykeltraş Gustav Vigeland'ın (1869-1943) evinde yer almaktadır. Bina, Norveç'te neo-klasik mimarinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Müzenin koleksiyonu Vigeland'ın ilk eserlerini, portrelerini ve anıtlarını ve Vigeland Park'taki heykellere ait alçı modellerini içeriyor. Değişen çağdaş sanat sergilerinin de yer aldığı müzede sanatçının çalışma süreci belgelenmiştir. Vigeland'ın 1924'ten 1943'te ölünceye kadar yaşadığı daire, müzenin üçüncü katında yer almaktadır. Vigeland'ın zamanında olduğu gibi restore edilmiştir. Vigeland'ın dairesinde bulunan şamdanlar, lambalar ve tekstil ürünleri de dahil olmak üzere çoğunu kendisi tarafından tasarlanmıştır.

VİKİNG GEMİ MÜZESİ (VIKINGSKIPSHUSET)

Oslo şehrinin belki de en ünlü müzesidir. Oslo körfezinden çıkartılan dünyanın en iyi korunmuş Viking gemilerinden üçü, Oseberg, Gokstad ve Tune gemileri müzede sergileniyor. 1867 ve 1903 yılları arasında keşfedilen gemilerin gün yüzüne çıkarılmasından sonra, Viking toplumunda yaşam ve ölüm ile ilgili muhteşem detaylar öğrenilmiş oldu. Gemilerin ikisinde; Gokstad adamı ve iki Oseberg hanımının iskeletleri bulundu. Viking müzesinde sizi şaşırtacak en önemli detay, aslında vikinglerin miğfer kullanmadığı gerçeği.

FRAM GEMİ MÜZESİ

Fram Müzesi, Bygdøy'deki Kon-Tiki Müzesi'nin tam karşısında, Halk ve Viking Müzeleri'nden beş dakika uzaklıkta yer almaktadır. Norveçli kutup kâşifleri Fridjof Nansen, Otto Sverdrup ve Roald Amundsen’i onurlandırmak için 1936 yılında açılmış. Büyük, ahşap bir gemi olan Fram, 1890'lı yıllarda buzullara dayanacak şekilde tasarlanan türünün en güçlü gemisi olarak inşa edildi. Adını da bu gemiden alan müzede, kâşiflerin kutuplara gerçekleştirdikleri keşif gezilerinde kullandıkları aygıtlar, çektikleri filmler ve fotoğraflar sergileniyor.

ULUSAL GALERİ

1837'de kurulan Ulusal Galeri, Norveç'in en büyük resim, çizim ve heykel koleksiyonunu barındırmaktadır. Ülkenin en önemli sanat eserleri ve sanatçılarından bazılarına sahip olan Ulusal Galeri'de Edvard Munch'un Çığlık, Madonna, Hasta Çocuk ve Hayatın Dansı gibi tablolarını, J.C. Dahl ve Thomas Fearnley gibi diğer önde gelen Norveçli sanatçıların önemli eserlerini görebilirsiniz.

AKERHUS KALESİ

Akershus Kalesi, orta çağlardan beri Oslo'yu yabancı işgalcilere karşı korumuştur. Şehir merkezine sadece birkaç dakika uzaklıktadır. Oslo ve Oslo Fiyordu'nun güzel manzaralarına sahiptir. Bir dönem idam cezalarının uygulandığı bir hapishane olarak kullanılan kale, 13. yüzyılın sonlarında Kral 5. Hakoon’un emriyle inşa edilmiş. Bölgeye yürüyüş yapmak ücretsizdir. Kaleye giriş ücretlidir. Ayrıca kale alanlarındaki Direniş ve Silahlı Kuvvetler Müzeleri'ni de ziyaret edebilirsiniz.

NORVEÇ ULUSAL OPERA VE BALE BİNASI

Oslo Opera Binası, 2008 yılında açılmış. İskandinav ülkelerindeki en modern yapıları arasında gösterilen bina sudan yükselen, köşeli, beyaz bir dış cepheye sahip. Binanın iç kısmı meşe olup, ana salon geçmişin klasik tiyatrolarını andıran at nalı şeklindedir. 1100 odası olan Oslo Opera binası, Norveçli bir mimarlık firması tarafından tasarlandı ve birçok prestijli ödül kazandı. Ziyaretçiler yıl boyunca binanın çatısına çıkarak, Oslo ve fiyortların eşsiz manzarasını seyretme keyfini yaşamaktadır. Ücretsiz olarak gezilebilen binada konser salonlarının yanı sıra çeşitli sanatsal çalışmalar yer alıyor.

TARİH MÜZESİ

Müze, Norveç'te bulunan tarih öncesi zamanların ve Orta Çağların en büyük koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Tarih Müzesi, Oslo'nun en güzel jugend yapılarından birinde yer alan dört katlı müzede, kalıcı ve değişen sergiler bulunmaktadır. Zemin kat Orta Çağ'dan, altın ve gümüş hazinelerin bulunduğu büyük koleksiyonlara ev sahipliği yapmaktadır. İkinci ve dördüncü katlardaki etnografik sergiler, Mısır mumyaları ve Antik sanat eserlerinin yanı sıra Kuzey Kutbu gezileri ve Afrika, Amerika ve Doğu Asya kültürlerinden örnekler sergilemektedir. Tarih müzesine bilet aldığınızda 48 saat içerisinde Viking Gemi Müzesi'ne de giriş yapabilirsiniz.

MUNCH MÜZESİ

İskandinav ressamlarının arasında en ünlü ve eşsiz bir konuma sahip, dışavurumculuğun öncüsü olan Edvard Munch'ın Oslo şehrine armağanı olan koleksiyon, resimler, grafik baskılar ve çizimlerden oluşuyor. Munch'ın doğumunun 100. yılında 1963 tarihinde açılan müzede, yarısından fazlasını Munch'ın eserlerinin oluşturduğu daimi koleksiyonda 1.200 tablo, 18.000 baskı, 6 heykel ve binlerce kitap bulunuyor. Müzede ayrıca, Norveççe ve İngilizce olarak sesli turlar ve Edvard Munch'un hayatının anlatıldığı bir film gün boyunca gösterilmektedir.