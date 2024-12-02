Norveç Polonya'ya F-35 konuşlandıracak

Norveç Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya askeri yardımları koordine eden Polonya'daki bir lojistik merkezine F-35 savaş uçakları ve NASAMS hava savunma sistemleri konuşlandıracağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Norveç'in aralık ayı başından itibaren Polonya'daki Rzeszow havaalanı üzerindeki hava sahasını koruyacağı ve hava savunma sistemleri ile savaş uçaklarına ek olarak yaklaşık 100 asker göndereceği belirtildi.