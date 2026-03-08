Canlı
        Norveç'te ABD Büyükelçiliği'nde patlama | Dış Haberler

        Norveç'te ABD Büyükelçiliği'nde patlama

        Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliği'nde patlama sesi duyulurken polis, ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi

        Giriş: 08.03.2026 - 18:59
        Norveç'te ABD Büyükelçiliği'nde patlama

        Norveç basınına göre polis, yerel saatle gece yarısı 01.00 civarında ABD Büyükelçiliği'nde patlama meydana geldiğini ve henüz ölü ya da yaralı bilgisi almadıklarını duyurdu.

        Polis Sözcüsü Mikael Dellemyr, kamu yayıncısı NRK'ye yaptığı açıklamada, patlamanın büyükelçiliğin konsolosluk bölümünde meydana geldiğini ve küçük çaplı hasara yol açtığını belirtti.

        Görgü tanıkları da patlamanın ardından binadan dumanların yükseldiğini söyledi.

        Polisin büyükelçilikle temasta olduğu fakat patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.

        "ŞÜPHE DUYACAĞIMIZ BİRİ YOK"

        Norveç Polisi İstihbarat Birimi Başkanı Frode Larsen, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, saldırının büyükelçilik hedefli olduğunu düşündüklerini belirterek, şu anda şüpheli diyebilecekleri birisinin bulunmadığını ifade etti.

        Saldırının dünyadaki mevcut güvenlik durumuyla ilişkili olabileceğine değinen Larsen, "Saldırının nedenlerinden birisi terör olabilir ancak buna kesin olarak inanmıyoruz. Tüm ihtimalleri araştırıyoruz." dedi.

        Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de NRK'ye yaptığı açıklamada, büyükelçilik ile irtibatta olduklarını belirterek, "Diplomatik misyonların güvenliği bizim için çok önemli. Olay şu anda polis tarafından soruşturuluyor." diye konuştu.

        Bu arada NRK, büyükelçilik binası yakınlarında bulunan spor salonunun kapatıldığını aktardı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Ana Haber Bülteni - 5 Mart 2026 (İran Savaşı Bitirmek Mi İstiyor?)

        Savaşın 6. gününde neler yaşandı? Beyrut'a saldırılar sürüyor mu? ABD din savaşı olarak mı görüyor? İran savaşı bitirmek mi istiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

