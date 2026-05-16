Gaziantep’te yaşayan 25 yaşındaki ressam Ferhat Gümüş, bir zamanlar neredeyse her evde bulunan çiçek desenli perdeler ile eski halıların üzerine fırça ve sprey boyalarla portre çalışmaları yapıyor. Bir dönem evlerin pencerelerini süsleyen ve nostalji rüzgarı estiren perdelerin üzerine çeşitli portre ve figürler çizen genç ressamın çalışmaları büyük ilgi görüyor.

Özellikle 80’ler ve 90’ların simgesi haline gelen yoğun çiçek desenli perdelere Gaziantep’in simgelerinden biri olan Çingene Kızı başta olmak üzere hikayesi olan insanları çizen Gümüş, talep üzerine tarihi şahsiyetleri de halı ve perdelere işleyerek onları sanatıyla ölümsüzleştiriyor.

REKLAM

Eski dönemlerde pencereleri kapatmak amacıyla kullanılan, çeşitli motifler barındıran ağır duvar halıları ve perdeleri tuvale dönüştüren Gümüş, çalışmalarında modern sanat ile nostaljik öğeleri bir araya getiriyor.

Klasik resim anlayışının dışına çıkan genç ressam, eski halı ve nostaljik perdeler üzerinde yaptığı çalışmalarla geleneksel ve çağdaş sanatı buluşturarak hem geçmişe hem geleceğe iz bırakıyor.

“14 YILDIR RESSAMLIK YAPIYORUM”

Eski halı ve nostaljik perdeleri tuvale dönüştürerek resimlerini modern sanatla buluşturduğunu belirten Gümüş, “14 yıldır ressamlık yapıyorum. Küçükken 62'den ya da 26'dan tavşan yapılıyordu. Evde ablam 62'den ve 26'dan tavşan yapmayı gösterdi ve bana çok enteresan gelmişti. Daha sonra bütün rakamlardan ve harflerden bir şeyler oluşturmaya çalıştım. Bir şeyleri buldukça da çok mutlu oldum. İnsanlar, 'Küçük yaşta bunu nasıl yaptın?' diyerek hayretler içinde kalınca daha mutlu oldum. Resim çizmeye devam ettim ve kendimi geliştirmeye başladım. Üniversitede sadece teknik resim yapmayı görmüştüm. Mimari dekorasyon bölümünü okudum. Bölümde çamurla çömlek yapılıyordu ama beni çok tatmin etmedi. Daha çok resim yapmaya yöneldim. Teknik resimlerle ilerledim. Ondan sonra bir şirkette tasarımcı olarak çalıştım. Daha sonra eski halı ve perdelerin üzerine resim çizmeye başladım” dedi.

“ESKİ HATIRALARI CANLANDIRMAYI SEVİYORUM”

Geleneksel ve nostaljik motiflerin toplum tarafından sevildiğini ifade eden Gümüş, “Eski halı ve perdeleri tuval olarak kullanmadan önce cadde ve sokaklardaki karalanmış duvarların üzerine çizimler yapmaya başladım. Duvarları kullanmamın sebebi duvarlarda insanların bıraktığı izlerden ötürü onları bir şekle çevirmek istedim. Bu şekilde kendimi geliştirdim. Daha sonra halı ve perdeleri kullandım. Perdelerde çocukluğumuzun popüler perdeleriydi. İnsanlar bu perdelere baktıkları zaman çocukluğuna gidiyor ve hatıralarını hatırlıyorlar. Ben de eski hatıraları canlandırmak ve sanatımı yansıtmak için eski halı ve perde kullanıyorum” diye konuştu.

“HALILARIN ÜZERİNE PORTRE ÇİZMEYİ SEVİYORUM”

Eski perde ve halıların üzerine hikayesi olan insanları ve yaşlı insanların yüzlerini çizmeyi sevdiğini dile getiren Gümüş, “Yaşlı insanların yüzlerindeki çizgilerin her biri bir hatıra ve halılardaki her bir desende de farklı bir hikaye olduğuna inanıyorum. İnsanlar bu halı ve perdeleri görünce çok mutlu oluyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Halıların üzerine portre çizmeyi seviyorum. Yeni yaptığım bir perdede sokak sanatçılarının kendi imzaları var. Bunlar benim çok sevdiğim insanlar ve her birinden imzalarını aldım. Bu perde benim için tamamen özel bir perdedir.

İki tane halım var. Birinde genç ve güzel bir kadın var. Diğerinde yaşlı, yüzünde bir hikaye barındıran ve baktıkça bir şey anlatmaya çalışıyormuş hissiyatı veren yaşlı bir kadın var. Her perdenin kendi hikayesi ve üzerindeki insanın da kendi ayrı hikayesi var. Bunlar birleştikçe ayrı bir bütün oluyorlar ve gözüme daha estetik geliyor. İnsanların bu perdelere ve halılara baktıkça kendinden bir anı bulmaları beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.