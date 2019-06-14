Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

Ankara Valiliğinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2019-YKS) girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı nüfus müdürlüklerinin açık olacağı belirtildi.

AA'nın haberine göre; valilikten yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu YKS'nin yapılacağı hatırlatıldı.

Sınava girecek adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere, yanlarında sınava giriş belgesi ile iki fotoğraf getirmeleri şartıyla geçici kimlik belgelerinin çıkarılması imkanının sağlanacağı ifade edildi.

Geçici kimlik belgesi verilmesi için Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri cumartesi günü 07.00-17.00 ve pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacağı kaydedildi.