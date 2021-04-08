Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden asılsız iddialara ilişkin açıklama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığına dair asılsız haberlere ilişkin açıklama yapıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden asılsız iddialara ilişkin açıklama

DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığına dair haberlere ilişkin bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi:

FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD ve DHKP-C yöneticileri ve örgüt üyesi toplam 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/ iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz bu iddialar aslısız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir.

Bahse konu iddialar incelendiğinde bu 8 kişinin hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika...TBMM'de kabul edildi! Güvenlik Soruşturması... - Haberler
GÜNDEMGüvenlik Soruşturması Kanunu Teklifi kabul edildi
Hıdırellez ne zaman? 2021 Hıdırellez hangi gün? Hıdırellez nedir, ne demek? İşte Hıdırellez Bayramı gelenekler
GÜNDEMHıdırellez ne zaman 2021?
SON DAKİKA HABERLERİ: Otel lobisinde partiye polis baskını! Koronavirüsü hiçe saydılar ve...
GÜNDEMBu kadarına da pes!
Son dakika... MSB acı haberi verdi! 2 askerimiz şehit düştü... - Haberler
GÜNDEMMSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu
E-Devlet aşı randevusu nasıl alınır? MHRS Koronavirüs aşı randevu alma ekranı 2021
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı'na katılacak
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan zirve toplantısına katılacak
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? - Yasaklar geri mi geliyor? Gözler Bakanlar Kurulu'nda...
GÜNDEMKabine toplantısı ne zaman, hangi gün?
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü 1 yaralı
GÜNDEMKayseri'de feci kaza!
Kornaya bastı, canını zor kurtardı! Son dakika haberleri
GÜNDEMKornaya basınca başına gelmeyen kalmadı
Türk Yıldızları pilotlarının uçağı düştü
GÜNDEMTürk Yıldızları pilotlarının uçağı düştü