"BASKI KURMAYA ÇALIŞMIŞTIR"

Bu kişi ‘Nükhet Duru’ ve ‘Hikayesi Var’ albümü üzerine kurulu bir belgeseli (ki proje bize aittir) tek başına sahiplenmek ve 45 yıldır sanat hayatıma vermekte olduğum emeği yok saymak gibi bir hadsizlik içindedir!

Belgeselde senaryo olmadığı halde montajda adını belgesele senarist yazdıracak kadar hukuk tanımazlık edebilmiştir. Belgeselin yayını için yapımcımızın dijital platform ile anlaşması sonrasında Tunç’un tutumu şantaja dönüşmüştür. Önce telefonlara cevap vermemiş, sonra da taleplerini yükseltip, yapımcımıza baskı kurmaya çalışmıştır.