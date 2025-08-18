Nükhet Duru: Hastalığa ağır bir krizle yakalandım

Nükhet Duru, katıldığı programda geçmişte yakalandığı kronik sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz (MS) ile nasıl mücadele ettiğini açıkladı.

Nükhet Duru; "MS hastalığına ağır bir krizle yakalandım. 6 ay kadar yürüyemeden yaşadım. Onu böyle huysuz bir yılan gibi düşündüm. Başını okşaya okşaya bugünlere geldik" dedi.