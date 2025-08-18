Habertürk
        Nükhet Duru: Hastalığa ağır bir krizle yakalandım - Magazin haberleri

        Nükhet Duru: Hastalığa ağır bir krizle yakalandım

        Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, geçmişte yakalandığı MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla nasıl yakalandığını anlattı. Duru, aynı hastalıkla mücadele eden meslektaşı Serdar Ortaç'a da tavsiyede bulundu

        Giriş: 18.08.2025 - 10:48 Güncelleme: 18.08.2025 - 10:48
        "Hastalığa ağır bir krizle yakalandım"
        Nükhet Duru, katıldığı programda geçmişte yakalandığı kronik sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz (MS) ile nasıl mücadele ettiğini açıkladı.

        Nükhet Duru; "MS hastalığına ağır bir krizle yakalandım. 6 ay kadar yürüyemeden yaşadım. Onu böyle huysuz bir yılan gibi düşündüm. Başını okşaya okşaya bugünlere geldik" dedi.

        Aynı hastalıkla mücadele eden Serdar Ortaç'a da tavsiyede bulunan şarkıcı; "Özel hayatına çok dikkat etsin. Stresten, alkolden ve kumardan uzak dursun" ifadelerini kullandı.

        MS HASTALIĞI HAKKINDA

        MS (Multiple Skleroz) hastalığı, bağışıklık sisteminin sinir liflerini kaplayan koruyucu miyelin kılıfına saldırması sonucu beyin ile vücut arasındaki sinir iletiminin bozulmasıyla, kas güçsüzlüğü, görme sorunları, yürüme, denge-koordinasyon semptomlarına neden olan merkezi sinir sisteminin bir hastalığıdır.

