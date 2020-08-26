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Sanatçı Nükhet Duru, kült şarkılarından oluşan 'Hikayesi Var' albümünün son klibi, Kenan Doğulu ile seslendirdiği 'Seninle' şarkısı oldu. Doğulu ile seslendirdiği 'Seninle' şarkısının sözleri Duru'ya, bestesi Onno Tunç'a ait. Düzenlemesini ise Ozan Doğulu yaptı.

Nüket Duru'nun 'Hikayesi Var' albümü geçmiş yıllara damgasını vuran şarkılarının, yeni düzenleme ve yorumlarıyla farklı bir müzik deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Duru’nun Kenan Doğulu ile seslendirdiği 'Seninle', daha önce Ata Demirel ile söylediği ‘Mahmure’, Mabel Matiz ile söylediği ‘Nerde’ ve Ceylan Ertem’le söylediği ‘Destina’ şarkılarının kliplerinde de olduğu gibi Mu Tunç imzalı.

‘Hikayesi Var’ adlı albümünde yorumculuğunu beğendiği, bir arada söylemekten keyif aldığı dostlarını ağırlayan Nükhet Duru’ya bu yolculuğunda müzik dünyasının birçok değerli ismi eşlik etti.

‘Hikayesi Var’ adlı albümünde Sıla, Mabel Matiz, Kenan Doğulu, Evrencan Gündüz, Funda Arar, Zeynep Bastık, Kalben, Ceylan Ertem, Sena Şener, Rubato ve Ata Demirer Nükhet Duru’nun sevilen şarkılarını birlikte seslendiriyor.