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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Nükhet Duru, yeni albümüyle ilgili, "Yeni albüm çalışmalarındayız. Geçen gün Kenan ile şarkıyı belirledik, dün Sıla ile okumadaydık. Teoman da olacak. Benim kendi şarkılarımdan oluşan mükemmel bir düet albümü geliyor. Haziran ayında çıkartmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.