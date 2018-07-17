Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan Numan Acar, Bild gazetesinde kendine geniş yer buldu. Bunun sebebi ise Kelkit doğumlu aktörün yakında vizyona girecek Örümcek Adam filminde rol alacak olması. Bild, kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan ve kendi yapım şirketi de olan Acar’ın Tom Holland ile birlikte oynayacağını aktardı.

Homeland ve Prison Break gibi yapımlarda yer aldıktan sonra 2019’da vizyona girecek Alaaddin filminde Will Smith ve Naomi Scott gibi isimlerle beyaz perdeye çıkacak Acar, gelecek yıl vizyona girmesi planlanan Örümcek Adam filmindeki rol arkadaşları ise bir hayli popüler.

1982’de Erzincan’dan Almanya’ya göç eden ve mühendislik okuyan Acar, Tom Holland, Marissa Tomei, Samuel L. Jackson ve Zendaya gibi isimlerle kamera karşısında yer alacak.