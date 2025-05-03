Numia Vero Volley: 1 - A. Carraro Imoco: 3 | MAÇ SONUCU

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda iki İtalyan ekibi karşı karşıya geldi.

A. Carraro Imoco, Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanan müsabakada Numia Vero Volley'i 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede Numia Vero Volley'in farkı 4 sayıya çıkarmasının ardından A. Carraro Imoco mola aldı: 10-6. Setin devamında Imoco, Haak ve Zhu Ting ile etkili oldu. Imoco, skor üstünlüğünü korudu ve ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete Imoco iyi başlasa da Vero Volley dengeyi sağladı: 18-18. Etkili oyununu sürdüren Vero Volley, 4 sayılık avantaj yakaladı: 22-18. Vero Volley, son bölümü de etkili oynayarak ikinci seti 25-20 üstün tamamladı ve durumu 1-1'e getirdi.

REKLAM Müsabakanın üçüncü seti karşılıklı sayılarla başlasa da Imoco, arayı açtı ve Vero Volley molaya gitti: 13-19. Geri kalan bölümde de üstün oyununu devam ettiren Imoco, üçüncü seti 25-17 kazandı ve 2-1 öne geçti. Çekişmeli geçen dördüncü seti Imoco, 25-23 kazandı ve sahadan da 3-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Daniele Santarelli'nin başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon A. Carraro Imoco, finalde VakıfBank-Savino Del Bene mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.