Numia Vero Volley: 1 - A. Carraro Imoco: 3 | MAÇ SONUCU
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İtalya temsilcilerini karşı karşıya getiren maçta A. Carraro Imoco, Numia Vero Volley'i 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda iki İtalyan ekibi karşı karşıya geldi.
A. Carraro Imoco, Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanan müsabakada Numia Vero Volley'i 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede Numia Vero Volley'in farkı 4 sayıya çıkarmasının ardından A. Carraro Imoco mola aldı: 10-6. Setin devamında Imoco, Haak ve Zhu Ting ile etkili oldu. Imoco, skor üstünlüğünü korudu ve ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sete Imoco iyi başlasa da Vero Volley dengeyi sağladı: 18-18. Etkili oyununu sürdüren Vero Volley, 4 sayılık avantaj yakaladı: 22-18. Vero Volley, son bölümü de etkili oynayarak ikinci seti 25-20 üstün tamamladı ve durumu 1-1'e getirdi.
Müsabakanın üçüncü seti karşılıklı sayılarla başlasa da Imoco, arayı açtı ve Vero Volley molaya gitti: 13-19. Geri kalan bölümde de üstün oyununu devam ettiren Imoco, üçüncü seti 25-17 kazandı ve 2-1 öne geçti.
Çekişmeli geçen dördüncü seti Imoco, 25-23 kazandı ve sahadan da 3-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Daniele Santarelli'nin başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon A. Carraro Imoco, finalde VakıfBank-Savino Del Bene mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya), Agnieszka Michlic (Polonya)
Numia Vero Volley: Cazaute, Danesi, Egonu, Daalderop, Kurtagic, Orro (Fukudome, Konstantinidou, Sylla, Smrek)
A. Carraro Imoco: Wolosz, Gabi, Fahr, Haak, Zhu Ting, Chirichella (De Gennaro, Lukasik, Bardaro, Seki, Adigwe, Lubian)
Setler: 21-25, 25-20, 17-25, 23-25
Süre: 112 dakika (28, 28, 25, 31)