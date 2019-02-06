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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Oyuncu Nur Fettahoğlu, iş adamı eşi Levent Veziroğlu ile birlikte önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Yaklaşık iki saat sonra kafeden ayrılan çift, muhabirlere, "Elisa Güzin evde bizi bekler" dedi.