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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Nur isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

NUR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nur ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Nur adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nur isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

NUR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nur ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Parıltı, aydınlık, ışık. Tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık. Âlemi aydınlatıcı olduğu için Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Muhammed hakkında kullanılmıştır.

NUR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Nur ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok surede geçmektedir ve Nur adını koymak caizdir.

NUR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nur ismini kullanan 22.112 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nur ismini kullanan 5.764 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nur ismini kullanan 2.038 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nur ismini kullanan 1.799 kişi bulunmaktadır.

NUR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Nur ismindekiler düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar omlarını isterler. İletişim yetenekleri oldukça iyidir. Ancak çok fazla aktivite ile ilgilenmeleri zaman konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.

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