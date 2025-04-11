İstanbul Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi'nde 25 Haziran 2024'te, TEM Otoyoluna geçmekte kullanılan patika yolda yürüyen vatandaşlar, yerde yatan bir kadın olduğunu görüp polise haber verdi.

DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen polis ekipleri, yüzüstü yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hayatını kaybeden kadının çanta, cüzdan, kişisel eşyaları ile bir poşet içindeki yedek kıyafetleri hemen yakında bulundu.

TECAVÜZ EDİP BOĞMUŞLAR

Cesedin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemesinde ise Nurcan Karabulut'un tecavüze uğradığı belirlenirken, boyun kısmına bastırılarak boğulup öldürüldüğü anlaşıldı.

SEVGİLİSİ İLE ESKİ SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Bu gelişme üzerine Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri yaptıkları soruşturmada Nurcan Karabulut'un olay yerinde buluştuğu sevgilisi M.G. (41) ve eski sevgilisi H.T. (39) ile M.G.'nin abisi R.G. (44) gözaltına alındı.

SUÇLAMAYI REDDETTİLER

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin olayla ilgili suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.