Nurettin Açıkalın: Bitti gözüyle bakıp rehavete kapılmak istemiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Başkan Nurettin Açıkalın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıkalın, 3 puan kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyerek, "Rizespor takımına, yönetimine sahada centilmence mücadelesi için teşekkür ediyoruz. Güzel bir maç oldu, 3 puan kazandığımız için daha bir mutluyuz. Kayserispor son haftalarda yükselişini sürdürüyor, belli istikrarı olan bir takım. Bugün de bunu sahada kanıtladık. Düşer mi, düşmez mi soruları geldiğinde de 'çok abes' şeklinde cevaplamıştım. Oyuncularımızı da sahada cevap verdikleri için tek tek hepsinin alınlarından öpüyorum. Mükemmel bir seyircimiz vardı bugün, taraftara çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz birlik ve beraberlik örneğini bütün Türkiye'ye sergiliyor. Allah bu birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, başarılarımızı da daim etsin diyorum" diye konuştu.

"REHAVETE KAPILMAK İSTEMİYORUZ"

Son haftalarda böyle kritik günler yaşamak istemediklerini vurgulayan Başkan Açıkalın, "İnşallah daha güzel günlerin bizimle birlikte olacağına inanıyoruz. Başarısız olmak için gelmedik. Daha hedeflerimiz var bizim. Her maça kazanmak için çıkıyoruz, aklımızdan başka bir şey de geçmiyor. Bunu büyük, küçük maç ayrımı yapmadan yapıyoruz. Bugün de tüm maçlar olduğu gibi normal bir maç ve 3 puanımızı aldık. Rehavete kapılmadan önümüze bakıyoruz. Önümüzde zorlu bir Alanyaspor deplasmanı var. Orada da çıkacağız ve güzel bir şekilde mücadelemizi vereceğiz. Henüz ligde oynayacağımız maçlar var, bitti gözüyle bakıp rehavete kapılmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

TRANSFER YASAĞI

Önümüzdeki yıl sezona daha güzel başlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Ligde kalacağımızı hesaplayarak önümüzdeki yılın planlarını yapıyoruz. Transfer yasağına konu borçlarımız var. Bunu da inşallah en kısa sürede ödeyip, transferlerimizi yapıp yeni sezona daha güzel, daha başarılı başlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.