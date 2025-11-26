Nurgül Yeşilçay'ın köyde bir günü
İstanbul'da şehir karmaşasından kaçıp İzmir'in bir köyüne yerleşen Nurgül Yeşilçay, traktör sürüp elektrikli testere kullandığı anları paylaştı
Giriş: 26.11.2025 - 08:17 Güncelleme: 26.11.2025 - 08:33
İstanbul'dan taşınıp Ege bölgesinde daha sakin bir yaşam sürdüren ünlüler kervanına Nurgül Yeşilçay da katıldı.
İzmir'in bir köyüne taşınan ünlü oyuncu, köy hayatını bir hayli sevdiğini paylaştığı videoyla gözler önüne serdi.
Nurgül Yeşilçay, traktör sürüp, elektrikli testere kullandı.
Zeytin hasadı da yapan Nurgül Yeşilçay, daha sonra da kepçe kullandı.
