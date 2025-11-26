İstanbul'dan taşınıp Ege bölgesinde daha sakin bir yaşam sürdüren ünlüler kervanına Nurgül Yeşilçay da katıldı.

İzmir'in bir köyüne taşınan ünlü oyuncu, köy hayatını bir hayli sevdiğini paylaştığı videoyla gözler önüne serdi.

Nurgül Yeşilçay, traktör sürüp, elektrikli testere kullandı.

Zeytin hasadı da yapan Nurgül Yeşilçay, daha sonra da kepçe kullandı.