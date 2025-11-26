Habertürk
Habertürk
        Nurgül Yeşilçay köyde bir gününü paylaştı

        Nurgül Yeşilçay'ın köyde bir günü

        İstanbul'da şehir karmaşasından kaçıp İzmir'in bir köyüne yerleşen Nurgül Yeşilçay, traktör sürüp elektrikli testere kullandığı anları paylaştı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 08:17 Güncelleme: 26.11.2025 - 08:33
        Ünlü oyuncunun köyde bir günü
        İstanbul'dan taşınıp Ege bölgesinde daha sakin bir yaşam sürdüren ünlüler kervanına Nurgül Yeşilçay da katıldı.

        İzmir'in bir köyüne taşınan ünlü oyuncu, köy hayatını bir hayli sevdiğini paylaştığı videoyla gözler önüne serdi.

        Nurgül Yeşilçay, traktör sürüp, elektrikli testere kullandı.

        Zeytin hasadı da yapan Nurgül Yeşilçay, daha sonra da kepçe kullandı.

        #nurgül yeşilçay
        #köy
