Yapımcı Necati Kocabay ile oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Yeşilçay, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla mutluluğunu gözler önüne serdi.



Sevgilisini öperken görülen ünlü oyuncu, bu fotoğrafa, "İyi ki doğdun öpücüğü gelsin aşkıma” notunu düştü.