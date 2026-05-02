        Nuri Şahin: Hak edilmiş mağlubiyet!

        Nuri Şahin: Hak edilmiş mağlubiyet!

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe maçında hak edilen mağlubiyet aldıklarını belirterek, Avrupa kupaları için kalan haftalarda şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 23:08 Güncelleme:
        "Hak edilmiş mağlubiyet!"

        Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Şahin, "Hak edilmiş mağlubiyet. İlk 5 dakikası maça fena girmedik. Normal oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçlarda anları çok iyi oynaman gerekiyor. O anlarda bugün yanlış kararlar verdik. 3 defa kaptırdığımız toplarda golü yedik. Elimizde çok büyük avantajı Göztepe’ye vermiş olduk. Kalan haftalarda şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Haftaya çok zor bir maçımız var. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

