        Nuri Şahin: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık - Rams Başakşehir Haberleri

        Nuri Şahin: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

        Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Samsunspor karşısında iyi oynayarak hak etikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Giriş: 14.12.2025 - 23:55 Güncelleme: 14.12.2025 - 23:55
        "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

        Çok kritik bir galibiyet aldıklarının altını çizen Şahin, "Deplasmanda 2-0 gibi değerli bir skorla buradan ayrılıyoruz. Bu bizim için bir geçiş adımıydı. O nedenle bu maçı kazanmak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Herkes çok emek veriyordu, karşılığını aldığımız bir maç oldu. Zor bir maç oynadık. Samsunspor çok kaliteli bir kadroya sahip. Zor geçen bir maçta hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İkili mücadeleler ve birçok yerde üstündük. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

