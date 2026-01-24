Habertürk
        Nuri Şahin: Maçı başından sonuna kadar hak ettik

        Nuri Şahin: Maçı başından sonuna kadar hak ettik

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 3-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Rams Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, maçı başından sonuna kadar kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 18:27 Güncelleme: 24.01.2026 - 18:27
        "Maçı başından sonuna kadar hak ettik"
        Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Rams Başakşehir'de alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor.

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Rams Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, başından sonuna kadar hak ettikleri bir maç olduğunu ifade etti.

        "BAŞINDAN SONUNA KADAR HAKETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET OLDU"

        Rams Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin; "Maçın başından sonun kadar hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Çok az pozisyon verdik. Kayseri deplasmanının ilk 20, 30 dakikası hem hava şartlarından hem de Kayserispor'un oyunundan dolayı kolay olmayacağını biliyorduk. Ona da oyuncularım iyi bir karşılık verdiler. Attığımız goller, defansif anlamda 90 dakika hiç durmayan, iyi bir defans anlayışı sergileyen bir Başakşehir vardı. Kayserispor'a ligde başarılar diliyorum" dedi.

        Maçın hakeminin sorulması üzerine Şahin; "Ben o işleri geçtim artık. Kazanan bir hocaya soruyorsunuz. Şuanda benim açıklama yapmam hiç kimseye bir faydası olmaz. Oyunu konuşalım" şeklinde cevap verdi.

