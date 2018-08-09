1 | 7

'Bekarlığa Feda' filminin çekimlerine başlandı. Bu filmde size varım dedirten ne oldu?

Filminden adından anlaşılacağı üzere bir insanın bekarlıktan evliliğe geçiş aşamasında neleri feda ettiğini işledik. İnsanı gülümseten bir senaryosu olduğu için bu film teklifini kabul ettim. Öte yandan güzel kurgulanmış bir komedi. Ekip arkadaşlarımızla da enerjimiz ilk günden tuttu. Proje şimdilik su gibi akıyor.

Bekarlığa veda etmek zor mudur?

Uzun yıllardır bekar olduğum için bekarlığa veda etmek düşüncesi bana çok zor geliyor.