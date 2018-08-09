Sağlık problemlerini atlattıktan sonra yeniden setlere dönen Nurseli İdiz, şu sıralar çekimleri süren 'Bekarlığa Feda' filminin kadrosuna dahil oldu. Çekimlerin gerçekleştirildiği Beylerbeyi'nde Habertürk'ten Arif Hür'e özel açıklamalarda bulunan usta oyuncu kadın-erkek ilişkileri hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu: “Sevgi kavramı başka şeylere endekslenmiş vaziyette. İnsanlar günü birlik cinsellikler yaşıyorlar. İlişkileri para belirliyor.”
1
1|7
'Bekarlığa Feda' filminin çekimlerine başlandı. Bu filmde size varım dedirten ne oldu?
Filminden adından anlaşılacağı üzere bir insanın bekarlıktan evliliğe geçiş aşamasında neleri feda ettiğini işledik. İnsanı gülümseten bir senaryosu olduğu için bu film teklifini kabul ettim. Öte yandan güzel kurgulanmış bir komedi. Ekip arkadaşlarımızla da enerjimiz ilk günden tuttu. Proje şimdilik su gibi akıyor.
Bekarlığa veda etmek zor mudur?
Uzun yıllardır bekar olduğum için bekarlığa veda etmek düşüncesi bana çok zor geliyor.
2
2|7
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2017 yılında evlenme oranları düşerken boşanma oranları da artmış. Bu durum çiftlerin birbirine 'feda'dan ziyade 'veda' dediğini gözler önüne seriyor sanki?
İnsanların artık hiçbir şeye tahammülü yok. Tahammülsüzlük var. Bir de sevgi kavramı tamamen başka şeylere endekslenmiş vaziyette. İnsanlar günü birlik cinsellikler yaşıyorlar. İlişkileri para belirliyor. Her şey paraya tahvil edilmiş durumda. Kısa yoldan maddiyata ve konforlu bir yaşama ulaşmak düşünülüyor. O yüzden insanlarda mutlu olamıyor.
3
3|7
Komedi türünde çekilen filmlerin sayısının artmasını nasıl yorumlarsınız?
Komedi türündeki olayların en çok yaşanabileceği ülkelerden biriyiz. Zıtlık, karmaşa ve hikayelerin olduğu bir topraktan bahsediyoruz. Komedi türünde film az bile yapılıyor.
Oyuncu koçluğu da yapıyorsunuz. Yeni nesil oyuncuları nasıl buluyorsunuz?
Gençler arasında bir mesleğe gönül vermiş olanlarda var sırf para kazanıp belli bir egoyu tatmin etmek için oyunculuk yapanlarda var. Baştan şunu belirtmek lazım gençler bu sektöre güzellik veya çirkinlik bazında bakıyorlarsa hiç girmesinler. Çünkü mankenlik okuluna gitmek daha cazip onlar için. Oyuncu, içi dolu olmadığı sürece bir şey ifade etmiyor. İçi dolu olmayan oyuncu elbise askısına benzer.
4
4|7
Toplum olarak eğlence kültürümüz nasıl bir noktaya evriliyor sizce?
Türkler başkaları için yabancılar kendileri için eğleniyor. Millet Bodrum'da plaja gidiyor, denize girmiyor. Çiftler sarılıyor, öpüşüyor ve sudan çıkıyorlar. Kulaç atan biri yok. Herkes lüks şezlonglarda full makyajlı, takılar falan. İnstagram'a fotoğraf koyuyorlar.
5
5|7
İnsanlar, arkadaşlarıyla otururken bile akıllı telefonlarıyla vakit geçiriyor artık. Bu durum size ne hissettiriyor?
Telefonu gerektiği kadar kullanmak lazım. Kafelerde bir takım yalnız insanlar oturuyor. Kimse kimseyle konuşmuyor. Kalabalıklar içinde telefonlarıyla yalnız insanlar var. Bu konuda batı telefonu daha bilinçli kullanıyor.
6
6|7
İstanbul'da yaşıyorsunuz ama yaz ayının belirli dönemlerinde İzmir'e gidip geliyorsunuz. İki şehir arasında ne gibi farklar var?
İzmir çok medeni bir yer, güzel bir şehir. İstanbul'da iyi yaşamak için paranızın olması lazım. Averaj halkın durumu kötü. İlerleyen yıllarda tamamen İzmir'e yerleşip sadece iş oldukça İstanbul'a gelmeyi düşünüyorum.
7
7|7
Eğlenceli hikâyesiyle dikkat çeken 'Bekarlığa Feda' filminin kadrosunda Nurseli İdiz'in yanı sıra Ali Burak Ceylan, Melis Tüzüngüç, Yağmur Ün, Ayşe Tunaboylu, Mahmut Gözgöz, Nurseli İdiz, Eda Erol, Nami Ali Esatgil, Eren Pekgöz, Aslı Bankoğlu, Volkan Cal ve usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu yer alıyor. Filmin, kasım ayında vizyona girmesi bekleniyor.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.