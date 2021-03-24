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Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz dizileri

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz'in hayatı ve oynadığı diziler araştırılıyor. Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte sunduğu Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programının bugünkü konuklarından biri olan Nurseli İdiz merak ediliyor. Peki, Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz dizileri

Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz dizileri

Tecrübeli tiyatro ve dizi oyuncusu Nurseli İdiz günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Konuk olarak katıldığı sabah programında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Nurseli İdiz araştırılıyor. Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz dizileri

NURSELİ İDİZ KİMDİR?

Nurseli İdiz 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 61 yaşındaki Nurseli İdiz tiyatro ve sinema sanatçısıdır.

NURSELİ İDİZ HAYATI

Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil),annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.

NURSELİ İDİZ ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Tatlı Kaçık: John Patrick Goggin - Tiyatro Kedi - 2012
Koca Sinan: Hakan Altıner - Tiyatro Kedi - 2012
Evliliğe Gelince: Leslie Stevens - Tiyatro Diyalog - 2010
Bana Bunu Yapma: Richard Baer - Tiyatro Diyalog - 2009
Kadıncıklar: Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2007
Salıncakta İki Kişi: William Gibson - Tiyatro Kedi - 2006
İhtiras: John Baker - Tiyatro İstanbul - 2003
Tuhaf Bir Çift: Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 2002
İdeal Koca: Oscar Wilde - Tiyatro İstanbul - 2000
Seneye Bugün: Bernard Slade - Tiyatro İstanbul - 1996
Vanya Dayı: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994
Karşı Penceredeki Kadın: Yavuz Özkan - Sadri Alışık Tiyatrosu
Allaha Sımarladık Cumhuriyet: Selim İleri - Sadri Alışık Tiyatrosu
Hapşırık: Anton Çehov\Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Evita: İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989
Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Dört Kız Kardeş: Michel Tremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Ermiş Jeanne: George Bernard Shaw'den Uyarlayan Müge Gürman - 1986
Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
Yaz Misafirleri: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
Küçük Adam Ne Oldu Sana: (Hans Fallada) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981
Kurban (oyun): Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
Mihri Müşfik

NURSELİ İDİZ DİZİLERİ

İlişki Durumu: Evli - 2016 (Mediha)
İlişki Durumu: Karışık - 2015 (Mediha)
Ankara'nın Dikmen'i (dizi) - 2014 (Dilek)
Yalan Dünya (dizi, 2012) - 2014 (Nursel Karakaş)
Harem (dizi) - 2012 (Mozaikli Valide Sultan)
Ömre Bedel - 2009
Can - 2006


Ahududu - 2005
Bir Varmış Bir Yokmuş - 2005
Şöhret (dizi) - 2005
Şeytan Sofrası - 2004
Bir Yıldız Tutuldu - 2003
Serseri Aşıklar - 2003
Baldız Geliyorum Demez - 2002
Kınalı Kar - 2002
90-60-90 - 2001
Cinlerle Periler - 2001
Dünya Varmış - 2001
Benim İçin Ağlama - 2001
Borsa - 2000
Baykuşların Saltanatı - 2000
Beyaz Yalanlar - 2000
Delikanlı - 2000
Rüzgâr Gülü - 1999
Mercan Kolye - 1998
Çözülmeler - 1994
Geçmiş Bahar Mimozaları - 1989

NURSELİ İDİZ FİLMLERİ

Güneşi Gördüm (2009)
O Şimdi Mahkum (2005)
Mumya Firarda (2002)
Şarkıcı (2000)
Asansör (1999)
Salkım Hanımın Taneleri (1999)
Kahpe Bizans (1999)
Böcek (1995)
Kız Kulesi Aşıkları / Hera İle Leandros (1993)
Karartma Geceleri (film) Karartma Gecaleri (1990)
Gece Yolculuğu (1987)

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