Tecrübeli tiyatro ve dizi oyuncusu Nurseli İdiz günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Konuk olarak katıldığı sabah programında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Nurseli İdiz araştırılıyor. Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz dizileri

NURSELİ İDİZ KİMDİR?

Nurseli İdiz 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 61 yaşındaki Nurseli İdiz tiyatro ve sinema sanatçısıdır.

NURSELİ İDİZ HAYATI

Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil),annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.

NURSELİ İDİZ ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Tatlı Kaçık: John Patrick Goggin - Tiyatro Kedi - 2012

Koca Sinan: Hakan Altıner - Tiyatro Kedi - 2012

Evliliğe Gelince: Leslie Stevens - Tiyatro Diyalog - 2010

Bana Bunu Yapma: Richard Baer - Tiyatro Diyalog - 2009

Kadıncıklar: Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2007

Salıncakta İki Kişi: William Gibson - Tiyatro Kedi - 2006

İhtiras: John Baker - Tiyatro İstanbul - 2003

Tuhaf Bir Çift: Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 2002

İdeal Koca: Oscar Wilde - Tiyatro İstanbul - 2000

Seneye Bugün: Bernard Slade - Tiyatro İstanbul - 1996

Vanya Dayı: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994

Karşı Penceredeki Kadın: Yavuz Özkan - Sadri Alışık Tiyatrosu

Allaha Sımarladık Cumhuriyet: Selim İleri - Sadri Alışık Tiyatrosu

Hapşırık: Anton Çehov\Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Evita: İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989

Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Dört Kız Kardeş: Michel Tremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Ermiş Jeanne: George Bernard Shaw'den Uyarlayan Müge Gürman - 1986

Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

Yaz Misafirleri: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

Küçük Adam Ne Oldu Sana: (Hans Fallada) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981

Kurban (oyun): Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Mihri Müşfik

NURSELİ İDİZ DİZİLERİ

İlişki Durumu: Evli - 2016 (Mediha)

İlişki Durumu: Karışık - 2015 (Mediha)

Ankara'nın Dikmen'i (dizi) - 2014 (Dilek)

Yalan Dünya (dizi, 2012) - 2014 (Nursel Karakaş)

Harem (dizi) - 2012 (Mozaikli Valide Sultan)

Ömre Bedel - 2009

Can - 2006

NURSELİ İDİZ FİLMLERİ

Güneşi Gördüm (2009)

O Şimdi Mahkum (2005)

Mumya Firarda (2002)

Şarkıcı (2000)

Asansör (1999)

Salkım Hanımın Taneleri (1999)

Kahpe Bizans (1999)

Böcek (1995)

Kız Kulesi Aşıkları / Hera İle Leandros (1993)

Karartma Geceleri (film) Karartma Gecaleri (1990)

Gece Yolculuğu (1987)