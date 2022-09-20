Miss Turkey 2022 finalistlerinin belli olmasının ardından, güzellik tacını kazanan yarışmacı belli oldu. Miss Turkey finalinde dereceye girip birinciliği kazanan Nursena Say hakkında aramalar hız kazandı. Peki Nursena Say kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Nursena Say hakkında merak edilenler tüm detaylar...

Miss Turkey birincisi olan Nursena Say, 24 yaşında ve 1.80 boyundadır. Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur.

MİSS TURKEY NURSENA SAY EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Nursena Say’ın evli olmadığı düşünülüyor.