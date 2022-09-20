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Haberler Magazin Nursena Say kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2022 Miss Turkey birincisi Nursena Say hayatı, Instagram hesabı ve biyografisi
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Nursena Say kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2022 Miss Turkey birincisi Nursena Say'ın hayatı

Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmalarından olan Miss Turkey tacı sahibini buldu. Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasında birinci olan güzel Nursena Say olarak seçilmesinin ardından "Nursena Say kimdir, kaç yaşında ve nereli?" aramaları sıklaştı. İşte 2022 Miss Turkey birincisi Nursena Say hayatı ve biyografisi...

Nursena Say kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2022 Miss Turkey birincisi Nursena Say hayatı, Instagram hesabı ve biyografisi

Miss Turkey 2022 finalistlerinin belli olmasının ardından, güzellik tacını kazanan yarışmacı belli oldu. Miss Turkey finalinde dereceye girip birinciliği kazanan Nursena Say hakkında aramalar hız kazandı. Peki Nursena Say kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Nursena Say hakkında merak edilenler tüm detaylar...

NURSENA SAY KİMDİR?

Miss Turkey birincisi olan Nursena Say, 24 yaşında ve 1.80 boyundadır. Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur.

MİSS TURKEY NURSENA SAY EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Nursena Say’ın evli olmadığı düşünülüyor.

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