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Haberler Gündem Nusaybin'de iki köye karantina
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Nusaybin'de iki köy karantinaya alındı

Mardin'in Nusaybin İlçesine bağlı Duruca ve Girmeli mahalleleri, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Mahallelerin girişlerin kontrol noktaları oluşturuldu

Nusaybin'de iki köye karantina
Nusaybin'de iki köye karantina
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DHA

Mardin'de, Nusaybin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği, 7 Eylül 2021 saat 23.00 itibariyle Girmeli ve Duruca mahallelerinin 14 gün boyunca karantinaya alındığı duyuruldu.

Karantina kararının alınmasından sonra jandarma tarafından iki mahallenin girişlerinde kontrol noktası oluşturuldu. Mahallere giriş ve çıkış yapılamazken, sağlık görevlileri halkı hastalığa karşı bilgilendirerek, evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Nusaybin İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, karantinaya alınan mahallerde evleri dolaşarak vatandaşlardan sürüntü aldı. Testleri pozitif çıkanlara ilaçları verildi. Ekipler, karantina boyunca mahallede takip işlemlerini sürdürecek.

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