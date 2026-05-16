        Nusaybin'de Yöresel Ürünler Satış Mağazası açıldı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kadınların yaptığı yöresel ürünlerin satışa sunulacağı Yöresel Ürünler Satış Mağazası hizmete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 13:34
        Mardin'in Nusaybin Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösterecek Yöresel Ürünler Satış Mağazası açılış "NUSKADİM" hizmete açıldı.

        Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Kaymakam Evren Çakır, AK Parti 21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, usta öğreticiler ve vatandaşlar katıldı.

        Açılışta konuşan milletvekili Ayaydın, kadın emeğinin toplumun güçlenmesine önemli katkı sunduğunu aktardı. Ayaydın, "Üreten kadın her zaman güçlü toplum demektir. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu satış mağazasının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        Kaymakam Çakır ise kadınların el emeği ürünlerini sergileyebilecekleri bir satış mağazasını hayata geçirmek amacıyla çalıştıklarını belirterek, " Bugün bu hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Devletimizin imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından İlçe Müftü Vekili Abdurrahim Yıldırım'ın okudu duanın ardından mağazanın açılışı yapıldı. Mağazada, aile destek merkezleri ile çok amaçlı toplum merkezlerinde kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından hazırlanan el emeği ürünler satışa sunuluyor.

