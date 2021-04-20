Nusret doğduğu köyü paylaştı: Nereden geldiğini unutma!

Nusret Gökçe, Instagram hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Doğduğu köyünde görüntülerini paylaşan Nusret, paylaşımına şu notu düştü: Nereden geldiğini unutma. Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe'nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı.

Gökçe'nin videosu 900 binden fazla görüntülendi.

"HİÇBİR ZAMAN 'YORULDUM' DEMEDİM"

Nusret, daha önce verdiği röportajda, "Allah'tan ne istediysem verdi, ne kadar şükretsem az. Geçmişimi asla unutmadım ama geriye dönüp asla bakmam. Çok zor günler geçirdiğim doğrudur ama asla şikayet etmedim. Hiçbir zaman yoruldum demedim” demişti.