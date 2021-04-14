New York Daily New Gazetesi, o dönem Nusret Gökçe’ye dava açan 4 kişiyle konuşmuştu. Nusret'in eski çalışanları şunları söylemişti:



Bize maaş ve bahşişler olmak üzere haftalık 2 bin dolar ödüyordu. Ama bunun ne kadarının bahşiş olduğunu gizliyordu. Sorduğumuzda cevap vermiyordu. Nusret bize diktatör gibi davranıyordu. Bize ‘Benim adım Nusret, ben ne dersem o olur’ diye bağırıyordu. Sürekli izlediği ‘Scarface’ (Yaralı Yüz) filminin etkisindeydi. Kendini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu.