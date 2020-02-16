HABERTURK.COM

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Nusret, bu kez 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı şovunu takipçileriyle paylaştı.

Nusret, Sevgililer Günü'ne özel şovunu sosyal medya hesabından "Benim için her gün sevgililer günü. 'Devlerin aşkı büyük olur' dedi" notuyla yayınladı. Nusret'in paylaşımı 2.5 milyonun üzerinde izlenme ve yaklaşık 300 bin beğeni aldı.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Öte yandan Nusret ile Alişan arasındaki bilinmeyen bir olay geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Alişan, bir dönem Nusret'in kendisine yatırımcı olmasını istediğini açıklamıştı. Türkücü, konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

Ara sıra Nusret'in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor. Nusret bu teklifi sadece bana değil birkaç kişiye daha yapmış, onlar da kabul etmemiş. Öncelikle şunu söyleyeyim; adam inanılmaz başarılı ve ilk günkü gibi çalışıyor. Her sabah erken kalkıp, dükkanlarını kontrol ediyor Allah daha çok versin...

Bizim ortaklık olayına gelince; ben askere gitmeden önce 2009 yılında Çağla ile program yapıyorduk. Program çıkışı da devamlı Nusret'in çalıştığı mekana yemeğe gidiyorduk. İlk steak işini o yapıyordu, o zaman da yoğun bir yerdi.

Bana dedi ki 'Ağabey ben tek başıma bir yer açmak istiyorum. Çok da büyük bir para değil. Bana güven, çok güzel yerlere geleceğiz' dedi. Ben de 'Nusret'ciğim ben askere gideceğim bir ay sonra. Şu anda böyle bir yatırım düşünmüyorum. Yaparsan tabii ki desteklerim, her zaman gelirim' dedim.

Askerdeyken kardeşim aradı. 'Ağabey Nusret dükkan açtı, dükkan dolup taşıyor' dedi. Ben de askerden sonra Nusret'in dükkanına gittim. Etiler'deki ilk mekanına. Ben ortaklık teklif ettim, o ortak olmadı.

Nusret bana ortak olmak için bir rakam teklif etmedi. Ben biraz araştırdım 300-400 bin dolar civarı bir paraydı o zaman dükkanı açmak. Sonuçta Nusret'in kısmetiymiş. Ben yine destek olurum ona…