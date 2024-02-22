Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.312,12 %-0,35
        DOLAR 31,0334 %0,08
        EURO 33,7198 %0,41
        ALTIN 2.025,76 %0,38
        FAİZ 43,40 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,95 %0,39
        BITCOIN 51.723,00 %0,65
        GBP/TRY 39,3615 %0,37
        EUR/USD 1,0840 %0,21
        BRENT 83,27 %0,29
        ÇEYREK ALTIN 3.312,11 %0,38
        Haberler Ekonomi Teknoloji Nvidia rekor gelir elde etti - Teknoloji Haberleri

        Nvidia rekor gelir elde etti

         Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 28 Ocak'ta sona eren 3 aylık dönemde 22,1 milyar dolarla piyasa beklentilerini aşarken rekor kaydetti. Şirketin net kârı da öz konusu çeyrekte yıllık yüzde 769 artarak 12,29 milyar dolara yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 08:50 Güncelleme: 22.02.2024 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nvidia'dan rekor gelir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nvidia, bilançosunda 2024 mali yılının dördüncü çeyreği olarak kabul ettiği 28 Ocak'ta sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçları açıkladı.

        Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık yüzde 265 artışla 22,1 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi.

        Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 22 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 6,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Piyasa beklentisi Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 20,6 milyar dolar olacağı yönündeydi.

        Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 24 milyar dolar olarak açıkladı.

        Nvidia'nın net kârı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 769 artarak 12,29 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,41 milyar dolarlık kâr elde etmişti.

        REKLAM

        Şirketin geçen mali yılın dördüncü çeyreğinde 57 sent olan hisse başına kârı da bu dönemde 4,93 dolara çıktı.

        Nvidia'nın Kurucu ve CEO'su Jensen Huang, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zeka kritik eşiğe ulaştı. Talep dünya çapında şirketler, endüstriler ve ülkeler genelinde artıyor." ifadelerini kullandı.

        Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 36'nın üzerinde değer kazandı, şirketin piyasa değeri ise 1,67 trilyon dolara ulaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Barcelona kaçamadı!
        Barcelona kaçamadı!
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Sağlık düzenlemesi Meclis'ten geçti
        Sağlık düzenlemesi Meclis'ten geçti
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        Washington'a yeni büyükelçi atandı