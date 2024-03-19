Nvidia ulaşımın geleceğine yönelik teknolojisini tanıttı

ABD'li teknoloji şirketi Nvidia, 'Blackwell' adlı yeni nesil çip mimarisi ile yeni yapay zeka çipinin tanıtımını yaptı.

Bu kapsamda, kamyonlardan robotaksilere ve otonom dağıtım araçlarına kadar yeni nesil tüketici ve ticari filolarda kullanılması öngörülen ve 'Blackwell' mimmarisini kullanacak Drive Thor merkezi araç bilgisayar da sergilendi.

Yapılan açıklamaya göre, Drive Thor, otomotiv endüstrisinde son derece önemli hale gelen üretken yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış bir araç içi bilgi işlem platformud olarak çalışacak. ,

Drive Orin'in halefi olan sistem, transformatör, LLM ve üretken yapay zeka iş yükleri için tasarlanan yeni Blackwell mimarisini entegre edecek.

ÇİNLİ MARKALARIN OTOMOBİLLERİNE KULLANILACAK

Nvidia Otomotivden Sorumlu Başkan Yardımcısı Xinzhou Wu, "Hızlandırılmış bilgi işlem, küresel ulaşım endüstrisini yeniden tanımlayan üretken yapay zeka da dahil olmak üzere dönüştürücü atılımlara yol açtı. Drive Orin, günümüzün akıllı filoları için tercih edilen yapay zeka araç bilgisayarı olmaya devam ediyor, ancak artık mobilite liderlerinin Drive Thor'u yeni nesil, yapay zeka destekli araç yol haritalarına getirmek için ileriye baktığını görüyoruz" dedi.

BYD, Hyper, Xpeng, Li Auto ve Zeekr gibi Çinli otomobil üreticileri Drive Thor'u kendi araçlarına entegre edeceklerini duyurmuş durumda.

Nvidia'nın yeni nesil çip teknolojisi Nuro, Plus, Waabi ve WeRide gibi teslimat ve filo şirketleri tarafından da kullanılacak.