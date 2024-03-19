Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.717,34 %-0,01
        DOLAR 32,3354 %0,08
        EURO 35,1767 %0,04
        ALTIN 2.241,80 %-0,08
        FAİZ 48,91 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 25,95 %-0,29
        BITCOIN 63.915,00 %-5,10
        GBP/TRY 41,1207 %-0,15
        EUR/USD 1,0865 %-0,07
        BRENT 86,77 %-0,14
        ÇEYREK ALTIN 3.665,59 %-0,07
        Haberler Ekonomi Otomobil Nvidia ulaşımın geleceğine yönelik teknolojisini tanıttı - Otomobil Haberleri

        Nvidia ulaşımın geleceğine yönelik teknolojisini tanıttı

        ABD'li teknoloji şirketi Nvidia, kamyonlardan robotaksilere ve otonom dağıtım araçlarına kadar yeni nesil tüketici ve ticari filolarda kullanılması öngörülen Drive Thor merkezi araç bilgisayarını tanıttı. BYD, Hyper, Xpeng, Li Auto ve Zeekr gibi Çinli otomobil üreticileri yeni nesil sistemi kullanmak için Nvidia ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 09:42 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nvidia'dan ulaşımın geleceğine yönelik teknolojisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'li teknoloji şirketi Nvidia, 'Blackwell' adlı yeni nesil çip mimarisi ile yeni yapay zeka çipinin tanıtımını yaptı.

        Bu kapsamda, kamyonlardan robotaksilere ve otonom dağıtım araçlarına kadar yeni nesil tüketici ve ticari filolarda kullanılması öngörülen ve 'Blackwell' mimmarisini kullanacak Drive Thor merkezi araç bilgisayar da sergilendi.

        Yapılan açıklamaya göre, Drive Thor, otomotiv endüstrisinde son derece önemli hale gelen üretken yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış bir araç içi bilgi işlem platformud olarak çalışacak. ,

        Drive Orin'in halefi olan sistem, transformatör, LLM ve üretken yapay zeka iş yükleri için tasarlanan yeni Blackwell mimarisini entegre edecek.

        ÇİNLİ MARKALARIN OTOMOBİLLERİNE KULLANILACAK

        Nvidia Otomotivden Sorumlu Başkan Yardımcısı Xinzhou Wu, "Hızlandırılmış bilgi işlem, küresel ulaşım endüstrisini yeniden tanımlayan üretken yapay zeka da dahil olmak üzere dönüştürücü atılımlara yol açtı. Drive Orin, günümüzün akıllı filoları için tercih edilen yapay zeka araç bilgisayarı olmaya devam ediyor, ancak artık mobilite liderlerinin Drive Thor'u yeni nesil, yapay zeka destekli araç yol haritalarına getirmek için ileriye baktığını görüyoruz" dedi.

        BYD, Hyper, Xpeng, Li Auto ve Zeekr gibi Çinli otomobil üreticileri Drive Thor'u kendi araçlarına entegre edeceklerini duyurmuş durumda.

        Nvidia'nın yeni nesil çip teknolojisi Nuro, Plus, Waabi ve WeRide gibi teslimat ve filo şirketleri tarafından da kullanılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        85 kişi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
        85 kişi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi