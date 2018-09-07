Nyköpings BIS - Karlslunds IF maç önü

Nyköpings BIS ve Karlslunds IF, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Nyköpings BIS 23 puanla 11. sırada, Karlslunds IF 22 puanla 12. sırada bulunuyor. Nyköpings BIS, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Karlslunds IF son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 413 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nyköpings BIS kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Karlslunds IF sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Nyköpings BIS son haftadaki Karlslunds IF müsabasında 2-1 kazandı.

Karlslunds IF ise Nyköpings BIS karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Nyköpings BIS, 16 gol attı ve 18 gol yedi.

Karlslunds IF, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Karlslunds IF 12 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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