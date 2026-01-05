NYT: ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, Trump destekçilerini ikiye böldü

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin bir bölümü tarafından memnuniyetle karşılanırken, bazı çevreler bu adımı sorguluyor.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesi Trump destekçilerini ikiye böldü.

Venezuela'ya yönelik askeri müdahale, birçok Cumhuriyetçi tarafından bir "zafer" olarak değerlendirilip kutlansa da "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) hareketinin destekçileri ile bazı Cumhuriyetçiler arasında askeri müdahaleye tepki gösterenler de oldu.

Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, "War Room" adlı podcast programında, Venezuela'ya askeri operasyonun yürütülüş şeklinden övgüyle bahsetti.

REKLAM

Ancak Bannon, askeri müdahale hakkında net bir mesaj verilmediğini ve bu durumun tabanı öfkelendirip şaşkınlığa uğrattığını ifade etti.

Bannon, Trump'ın açıklamalarının yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Hamas ve Hizbullah'ı hedef alan açıklamalarının "kafa karıştırdığını" söyledi.

ABD'li sosyal medya fenomeni ve yorumcu Candace Owens, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) "küresel psikopatların" emriyle "bir ülkeye daha düşmanca bir işgal düzenlediğini" belirtti.