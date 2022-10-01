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Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Antalya'da pompalı tüfekle eşini böyle kovaladı! - Son dakika haberler
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O anlar kamerada! Pompalı tüfekle eşini kovaladı!

Antalya'da 2 çocuk annesi kadının boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle kovalandığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olayın ardından gözaltına alınan koca E.A'ya nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi verildi

O anlar kamerada! Antalya'da pompalı tüfekle eşini böyle kovaladı! - Son dakika haberler
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle eşini kovaladı!
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AA

Antalya'da, Doğuyaka Mahallesi'nde yaşayan G.A. (35), kız arkadaşıyla evden çıktığı sırada boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi E.A'nın elinde pompalı tüfekle otomobilden indiğini gördü.

EŞİNİN ANNESİNİN YANINA GİDİP TEHDİT ETTİ

AA'da yer alan habere göre G.A, arkadaşıyla çıktıkları binaya koşarak tekrar girip kapıyı kilitledi. Bu sırada arkasından av tüfeği ile koşan E.A, binaya giremeyince başka bir otomobilde bulunan eşinin annesinin yanına giderek tehditte bulundu.

SALDIRGAN KOCAYA EV HAPSİ

E.A, ardından otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından gözaltına alınan E.A'ya nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi verildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kovalamaca anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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